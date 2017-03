Hosni Mubarak è stato assolto in via definitiva per le morti dei manifestanti nel 2011. La corte d’appello ha dichiarato innocente l’ex presidente egiziano, che era accusato di complicità nell’uccisione di quasi novecento manifestanti durante le proteste che portarono alla sua deposizione nel febbraio del 2011. L’accusa sosteneva che Mubarak aveva dato ordine alla polizia di reprimere con la forza le rivolte popolari. Era stato condannato all’ergastolo nel 2012, ma nel 2014 un altro tribunale aveva annullato la sentenza. La corte d’appello ha anche stabilito che i familiari delle vittime non potranno fare ricorso.