Circa cinquantamila persone hanno partecipato a Parigi al raduno organizzato da François Fillon. Al Trocadéro Fillon ha ribadito la sua intenzione di mantenere la sua candidatura alle presidenziali del 23 aprile. Intanto questa mattina alle 10.30 è attesa una dichiarazione di Alain Juppé, che scioglierà la riserva sulla sua eventuale candidatura al posto di Fillon, sotto inchiesta per gli impieghi fittizi ai suoi familiari. Secondo gli ultimi sondaggi, Fillon al primo turno otterrebbe solo il 17 per cento delle intenzioni di voto, mentre Juppé questo otterrebbe il 24,5, per cento qualificandosi per il secondo turno. La leader del Front national, Marine Le Pen, ha ora il 26 per cento delle preferenze e si qualificherebbe in ogni caso per il ballottaggio. Il centrista Emanuel Macron raccoglierebbe secondo i sondaggi il 25 dei voti.