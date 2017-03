La Cina chiede alla Corea del Nord di interrompere i test missilistici. Il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, ha proposto al regime di Pyongyang di sospendere i test per “disinnescare una crisi incombente”. In cambio, sostiene la Cina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud potrebbe sospendere le loro esercitazioni militari congiunte, considerate un affronto dalla Corea del Nord. L’appello di Pechino arriva dopo che il 6 marzo l’esercito nordcoreano ha lanciato quattro missili balistici in direzione del Giappone.