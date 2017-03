Fine del controllo dei capitali in Islanda. Nove anni dopo la crisi finanziaria che ha distrutto la sua economia, l’Islanda ha annunciato che tornerà senza restrizioni nel mercato finanziario internazionale. Le misure che erano state introdotte per controllare i capitali saranno sospese a partire dal 14 marzo, la svolta riguarderà in particolare imprese private e fondi pensione.