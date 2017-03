La legge di bilancio proposta dal presidente Trump propone tagli alla ricerca scientifica degli Stati Uniti. Secondo Science, dal prossimo anno i fondi per la ricerca sul clima e gli oceani del Noaa verrebbero tagliati della metà, quelli per l’ambiente dell’Epa di quasi un terzo, i fondi Nih per la ricerca medica di un quinto. Sono previsti tagli anche per la ricerca del dipartimento dell’Energia, il servizio geologico, la Nasa e il Nist, l’agenzia di innovazione tecnologica.