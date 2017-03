Migliaia in piazza contro la Brexit a Londra, nel Regno Unito. Migliaia di persone hanno manifestato per le strade della capitale britannica il 25 marzo, a quattro giorni dall’inizio della procedura formale di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. La marcia è terminata in un comizio a Parliament Square, dove questa settimana quattro persone sono morte in un attentato commesso dal cittadino britannico Khalid Masood. I manifestanti hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime prima dell’inizio della marcia.