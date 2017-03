Il leader dell’opposizione russo Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Russia per chiedere le dimissioni del primo ministro Dimitri Medvedev, accusato di corruzione. Navalnyj è stato arrestato mentre partecipava alla marcia principale nella capitale. La maggior parte delle manifestazioni si sono svolte senza un permesso ufficiale e la polizia ha condotto decine di arresti in tutto il paese. Navalnyj aveva annunciato la sua candidatura contro Putin nel 2018, ma è impossibilitato a candidarsi dopo essere stato condannato in un processo che lui ha definito politicizzato.