L’Onu critica l’Italia per lo scarso accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite critica l’Italia e chiede a Roma di “garantire i servizi” legali di interruzione volontaria si gravidanza. Il Comitato ha chiesto inoltre al governo italiano di riconoscere le adozioni per le coppie di omosessuali, evitare gli sgomberi dei campi rom, accogliere i migranti in maniera più dignitosa e abolire le leggi sulla blasfemia.