Gli Stati Uniti tagliano i finanziamenti al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. L’amministrazione Trump ha ridotto di 32 milioni di dollari i fondi all’agenzia dell’Onu che si occupa di salute materna e riproduttiva e promuove la pianificazione familiare in più di 150 paesi in tutto il mondo. Il dipartimento di stato ha motivato la decisione dichiarando che il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) viola le politiche antiabortiste volute dal presidente Donald Trump.