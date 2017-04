Cosa sappiamo dell’attacco statunitense in Siria

Alle 4.40 (ora locale) del 7 aprile, gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili contro una base militare siriana. L’operazione è stata autorizzata dall’amministrazione Trump in seguito all’ attacco chimico contro Khan Sheikhun , in cui sono morti almeno 70 civili. Secondo le autorità siriane nel raid sono morte nove persone.

Fonti militari statunitensi affermano che l’obiettivo è stato raggiunto e le installazioni dell’aviazione siriane sono state seriamente danneggiate. Prima dell’attacco, inoltre, sarebbe stata avvisata la Russia.

Trump ha detto in un discorso ufficiale tenuto dalla sua residenza a Mar-a-Lago in Florida che l’azione era vitale per gli interessi nazionali degli Stati Uniti e ha fatto appello “a tutte le nazioni del mondo civilizzato” a unirsi per mettere fine ai massacri in Siria e al terrorismo.