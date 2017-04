Russia e Stati Uniti vogliono un’inchiesta delle Nazioni Unite sull’attacco chimico in Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine di un incontro con il segretario di stato statunitense Rex Tillerson. Il segretario di stato degli Stati Uniti ha detto, invece, che il livello di fiducia tra Washington e Mosca è “al minimo”. La diplomazia statunitense aveva annunciato che avrebbe chiesto a Mosca di ritirare il suo appoggio al governo di Bashar al Assad in Siria. Secondo Tillerson, l’esercito di Assad ha usato armi chimiche in più di 50 bombardamenti.