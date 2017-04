Arrestati due uomini a Marsiglia, sospettati di pianificare un attentato. I due hanno nazionalità francese e sono nati nel 1987 e nel 1993. “Questi due uomini radicalizzati avevano l’intenzione di commettere un attacco nei prossimi giorni”, ha dichiarato il ministro dell’interno, Mathias Fekl. Il procuratore capo di Parigi, François Molins, ha precisato che non c’era alcuna indicazione sulla possibile data e i possibili obiettivi degli attentati, ma che la convergenza di diverse indagini sui due sospettati ha portato al loro arresto. La sicurezza è stata rafforzata in tutto il paese, in vista delle elezioni presidenziali di domenica 23 aprile.