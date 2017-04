In Pakistan la corte suprema ha deciso che il premier può rimanere in carica. Il primo ministro Nawaz Sharif avrebbe potuto essere dichiarato ineleggibile e in questo caso sarebbe stato costretto a dimettersi, a causa del suo coinvolgimento nello scandalo dei Panama papers, l’inchiesta che ha denunciato il coinvolgimento dei figli del premier in un presunto riciclaggio di denaro attraverso società offshore. La corte suprema ha annunciato un’inchiesta approfondita sul premier con l’accusa di corruzione.