Gabriele Del Grande è tornato in Italia

Il giornalista all’arrivo in Italia ha ringraziato le autorità e le persone che lo hanno sostenuto e ha annunciato che cercherà di capire insieme ai suoi avvocati il motivo della sua detenzione, che considera illegale: “Un giornalista è stato privato della libertà, mentre faceva il suo lavoro in un paese amico”. Un pensiero è stato rivolto da Del Grande a tutti i giornalisti che sono detenuti in Turchia e in altri paesi del mondo. La scrittrice Elif Şafak calcola che alla fine del 2016 erano almeno 140 i giornalisti detenuti nelle carceri turche.