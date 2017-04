Il bombardamento in Siria e le altre notizie su Donald Trump

La sua decisione è una rottura rispetto alle dichiarazioni sul Medio Oriente che aveva fatto in campagna elettorale e dopo essersi insediato, in cui aveva sostenuto che avrebbe dato la priorità alla guerra contro il gruppo Stato islamico, che era disposto a sostenere il presidente siriano Bashar al Assad e a collaborare con la Russia per mettere fine al conflitto siriano. Nel 2013 Trump aveva criticato Barack Obama quando sembrava che la Casa Bianca stesse per bombardare la Siria. In un tweet aveva scritto: “Cosa otterremo bombardando la Siria a parte l’aumento del debito e un possibile conflitto di lunga durata? Obama deve chiedere l’approvazione del congresso”.

Spiegando il motivo dell’attacco, Trump ha detto che la diffusione di armi chimiche è una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti, e ha invitato altri paesi “civilizzati” a unirsi agli Stati Uniti per fermare il massacro in Siria.

Il 7 aprile Donald Trump ha ordinato un attacco in Siria per colpire alcuni obiettivi del governo, in risposta al bombardamento con armi chimiche avvenuto il 4 aprile nella provincia siriana di Idlib, che aveva causato la morte di 74 persone, tra cui alcuni bambini. L’attacco statunitense, realizzato con 59 missili Tomahawk, ha colpito una base dell’aeronautica militare siriana da cui, secondo Washington, era partito il bombardamento su Idlib.

L’attacco del 7 aprile apre una fase d’incertezza sulla situazione in Siria (non è chiaro quale sia il piano di Trump dopo l’attacco) e nei rapporti tra Stati Uniti e Russia: Vladimir Putin ha condannato l’operazione statunitense definendola una violazione della sovranità siriana e del diritto internazionale, chiedendo un riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Nelle ultime settimane, man mano che venivano alla luce i rapporto poco chiari tra alcuni collaboratori di Trump e funzionari russi, i due governi si sono allontanati, e dopo l’attacco statunitense in Siria sembrano sempre più in rotta di collisione.

Contrasti con la Cina

È in corso in Florida l’incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Al centro del vertice saranno i rapporti commerciale tra i due paesi. Trump ha detto più volte di voler adottare misure protezionistiche per ridurre il deficit commerciale statunitense verso la Cina. In concomitanza il vertice Trump dovrebbe firmare un ordine esecutivo che colpisce le esportazioni cinesi di acciaio usato le per costruzioni nel mercato americano.

Un nuovo giudice per la corte suprema

Neil Gorsuch sarà il nono giudice della corte suprema. Per confermare la sua nomina i repubblicani hanno stravolto la prassi seguita storicamente al senato nella selezione dei giudici: i democratici hanno annunciato che avrebbero fatto ostruzionismo, impedendo alla maggioranza di ottenere i sessanta voti necessari per confermare Gorsuch, e a quel punto i repubblicani hanno deciso di modificare le regole per fare in modo che bastasse una maggioranza semplice (cioè 51 voti). Il New York Times spiega che questo tipo di espediente era stato usato per nominare giudici di tribunali e funzionari di governo, ma mai per un giudice della corte suprema.

Questo perché si voleva evitare che i giudici del massimo organo della giustizia statunitense fossero imposti per ragioni politiche. Gorsuch è considerato un conservatore e un giudice che segue alla lettera il testo della costituzione. La sua nomina sposta a destra la corte suprema (ci saranno quattro giudici progressisti e cinque conservatori).

Una sconfitta per Bannon

Il 5 aprile Trump ha rimosso Stephen Bannon dal consiglio per la sicurezza nazionale, il più importante organo tra quelli che assistono il presidente sui temi della difesa, della sicurezza e della politica estera. A gennaio la sua nomina era stata molto criticata dagli esperti di sicurezza e dai leader dell’opposizione, perché Bannon non ha esperienza in ambito militare e per via delle sue posizioni particolarmente aggressive sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Secondo alcune ricostruzioni, l’uscita di scena di Bannon è dovuta al fatto che la sua influenza nel consiglio è diminuita dopo che Trump ha nominato il generale H.R. McMaster come consigliere per la sicurezza nazionale. A febbraio McMaster, che ha idee più tradizionali sulla politica estera ed è stimato dagli analisti della difesa, aveva preso il posto di Michael Flynn, che aveva lasciato l’incarico quando si era scoperto che aveva mentito sui suoi rapporti con alcuni funzionari russi.

La rimozione di Bannon dal consiglio per la sicurezza nazionale sembra anche il segno che all’interno dell’amministrazione la fazione più ideologica e populista – rappresentata da Bannon e dal consigliere Stephen Miller – sta perdendo influenza a vantaggio della corrente più moderata, conservatrice in senso classico, guidata da Jared Kushner, il genero di Trump.

Dalla parte della polizia

La Casa Bianca potrebbe annullare alcune decisioni prese dalla precedente amministrazione per riformare i corpi di polizia del paese. Il 3 aprile il ministro della giustizia Jeff Sessions ha annunciato che il suo dipartimento riesaminerà gli accordi stipulati negli anni scorsi con alcuni dipartimenti di polizia.

Sessions ha detto di volersi accertare che quegli accordi non mettano a rischio la sicurezza degli agenti. In campagna elettorale e dopo essersi insediato Trump ha detto più volte che la criminalità negli Stati Uniti è fuori controllo (una tesi smentita dai dati) e di voler dare la priorità alla sicurezza dei poliziotti.

A partire dal 2009, a seguito di casi di abusi commessi dalle forze dell’ordine in varie città del paese, l’amministrazione Obama aveva aperto indagini su 25 dipartimenti di polizia e ha raggiunto decine di accordi con le amministrazioni locali. La città di Baltimora per esempio, si è impegnata a cambiare le procedure di addestramento della polizia e a seguire nuove linee guida per affrontare situazioni di emergenza senza ricorrere all’uso della forza.