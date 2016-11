La musica di Amira Kheir unisce l’Italia all’Africa

La prima volta che l’ho sentita cantare ero all’ultimo anno di liceo e, poco prima dalla maturità, andavo in giro per Londra in cerca di un futuro. In quei giorni l’università dove Amira studiava scienze politiche e cooperazione allo sviluppo appariva ai miei occhi come una Babele animata da giovani di tutto il mondo. Impossibile dimenticare quella serata: il pub tipicamente londinese a due passi dall’ateneo con bancone di legno e luci soffuse, lei seduta su uno sgabello alto, illuminata dall’occhio di bue e accompagnata da un chitarrista. Ai tempi il suo modo di cantare e l’aspetto fisico ricordavano Lauryn Hill: riccioli ribelli che spuntano dal cappello, una potenza vocale quasi mistica, figura esile e sorriso dipinto sul volto.

In Africa le relazioni sono alla base di tutto e il tempo è ancora al servizio dell’uomo, e non viceversa come in Europa

Tutte le estati in visita ai numerosi parenti in Sudan (entrambi i genitori sono sudanesi) e alcuni anni dell’infanzia vissuti a Khartoum hanno poi contribuito a schiuderle le porte dell’Africa: “Un altro mondo dove, grazie alla famiglia, ho ritrovato valori genuini e autentici. Un luogo dove le relazioni sono alla base di tutto e il tempo è ancora al servizio dell’uomo, e non viceversa come in Europa. Non importa che tu sia in ritardo o che tu debba fare qualcosa dopo, se vai a trovare la zia e ti offre il tè finisce che ci passi le ore! Un po’ come con il caffè a Napoli.”

A Londra, dopo la laurea, si è dedicata anima e corpo alla sua passione. Ma, come spesso accade, cominciare è stato tutt’altro che facile per lei e i componenti del suo gruppo (prima studenti di musica della Soas come Ian, chitarrista scozzese, e Ana, pianista inglese, oggi musicisti professionisti come il contrabbassista veneto Michele Montolli, il batterista cileno Leandro Mancini e il chitarrista colombiano Camilo Menjura).

Il disco d’esordio del 2011, View from somewhere, acclamato dalla critica britannica, è stato il frutto autoprodotto di una lunga gavetta di prove e concerti malpagati. “Ho lavorato per anni in un bar per mettere da parte i soldi necessari a produrre il primo disco. Per la distribuzione, invece, è subentrata la Sterns.” La Sterns music, casa discografica britannica che per prima in Europa ha raccolto la musica di bande e orchestre africane, ha permesso al quartetto di Amira l’ingresso dalla porta principale ai più prestigiosi festival e jazz club del Regno Unito.

Uno spazio libero

La cantante soul che s’ispira ai classici afroamericani come Aretha Franklin, Whitney Houston e Sarah Vaughan decide presto di virare al jazz “perché è uno spazio libero della musica in cui tutto è possibile. Solo il jazz ti permette d’improvvisare andando al di là d’impostazioni classiche e parametri stilistici”. Lo spirito libero evocato da Amira è quello delle jam session, in cui musicisti che non si conoscono e non hanno mai provato insieme suonano cercando l’armonia tra diversi assoli per esprimere una visione comune. “È come nella musica sudanese e, più in generale, saheliana: la performance è centrale ed è un continuo dialogo improvvisato tra musicisti, un susseguirsi di chiamate e risposte, variazioni di standard riprodotti e modificati, una sperimentazione senza limiti”.

Riservata sugli aspetti più personali della sua vita, Amira vive la propria arte come un’espressione intima, naturale e, in qualche modo, spirituale: “Proprio come nella musica tradizionale africana nel jazz bisogna essere per forza se stessi. Non c’è tempo di costruirsi un’immagine, non ci sono maschere, né errori o sbagli. Se piace piace, gli altri comunque continuano a suonare”. Da come ne parla si capisce che per lei cantare è un atto liberatorio, la rivendicazione di un’uguaglianza universale fondata sull’unicità e la diversità di ognuno.