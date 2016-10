Gli italiani senza cittadinanza chiedono di non essere più ignorati

“Sono italiano a tutti gli effetti, ma ogni mese pago venti euro per esistere, ho fatto un conto di quanto costa per me e mia madre rinnovare ogni anno il permesso di soggiorno”, Xavier Palma ha 23 anni, studia Scienze della mediazione interculturale a Como con ottimi risultati, abita in Italia da quando aveva 13 anni, ma lo stato lo tratta come fosse uno straniero. È arrivato a Como dal Salvador da bambino e non ricorda molto del suo paese di origine. “Sono arrivato in Italia quando ero piccolo, i miei amici e la mia vita è qui, ma se dovesse succedere qualcosa a mia madre o se lei dovesse perdere il lavoro da colf che svolge da anni – ma che è un lavoro precario – io che sono maggiorenne e sto ancora studiando, rischio di perdere il diritto di stare in quello che a tutti gli effetti è il mio paese”.

Xavier Palma vive con sua madre che lavora come collaboratrice domestica da molti anni e spiega di dover pagare centinaia di euro all’anno per il rinnovo del permesso di soggiorno e di non aver diritto nemmeno alla carta di soggiorno perché è maggiorenne e ancora non lavora. “Non si pensa che i figli degli immigrati possano voler accedere a un livello di istruzione superiore come il liceo e l’università, anche in questo c’è una forma di discriminazione. Quando finisce la scuola dell’obbligo non si concede nessun permesso ai figli degli stranieri che studiano in Italia”.

Xavier racconta che aveva vinto una borsa di studio per andare in Erasmus in Svezia ma non l’ha potuta accettare perché le autorità svedesi chiedevano un permesso di soggiorno di lungo periodo e se si fosse trasferito nel Nordeuropa avrebbe dovuto rinunciare a chiedere la cittadinanza in Italia. “Per viaggiare in Europa che io considero il mio continente, ho bisogno di chiedere un visto. La libera circolazione delle persone che questo continente garantisce ai suoi cittadini, per me non vale”, aggiunge Xavier. “Ho gli stessi desideri che hanno tutti i ragazzi della mia generazione: studiare e trovare un lavoro vicino ai miei studi”, racconta Xavier, ma per il momento le difficoltà e le incertezze che deve affrontare sono superiori a quelle dei suoi compagni di origine italiana.