L’uomo che voleva insegnare l’inglese ai delfini

Un commento che potrebbe scrivere una maestra su un suo allievo diligente, ma Peter è un delfino. Per la precisione, un tursiope (Tursiops truncatus) al quale Margaret Howe sta insegnando, o meglio sta tentando di insegnare, l’inglese alla quinta settimana di un progetto “full immersion”: la donna vive insieme all’animale 24 ore al giorno, in una vasca da 110mila litri di acqua salata ideata per l’esperimento.

Lo racconta lei stessa nel diario pubblicato in The mind of the dolphin di John Cunningham Lilly nel 1965. Neurofisiologo americano approdato alla medicina e alla biologia partendo dalla fisica, Lilly aveva lavorato dopo la seconda guerra mondiale al National institute of mental health, dove trascorreva buona parte del suo tempo piazzando elettrodi nel cervello di vari animali, soprattutto macachi: una pratica piuttosto diffusa nel clima teso della guerra fredda, quando si studiavano le possibilità offerte da metodi dipersuasione come il lavaggio del cervello.

Poi, attraverso un collega europeo, Lilly aveva appreso della straordinaria dimensione del cervello dei tursiopi. Così nel 1955 arriva ai Marine studios di St. Augustine in Florida dove conduce i suoi primi esperimenti sui cetacei, tra l’altro registrandone “i dialoghi” composti da click e fischi. Lo racconta il giornalista James Nestor nel suo libro Il respiro degli abissi: la velocità di propagazione del suono in acqua è maggiore circa di quattro volte e mezzo che nell’aria. Rallentando della stessa proporzione le registrazioni dei suoni emessi dai delfini, e mettendone a punto la frequenza, Lilly scopre una grande somiglianza con il nostro linguaggio e conclude che parlano una lingua simile alla nostra ma molto più accelerata.

Un progetto ambizioso

Nella prefazione del suo libro Man and dolphin, Lilly si spinge oltre: “Tra una decina d’anni l’uomo parlerà con un’altra specie: non umana, aliena, forse extraterrestre, marina ma certamente molto intelligente, anche intellettuale. Una previsione ottimistica, lo ammetto”. Fabrice Schnöller, fondatore di Darewin, un progetto che riunisce un gruppo di ricercatori che studiano proprio la comunicazione dei cetacei, commenta così i libri di Lilly: “C’erano delle buone idee, forse un venti per cento, ma il resto era tutta new age”. Ciononostante, nel 1961 Man and dolphin procura allo scienziato grande riscontro mediatico. Flipper, il film di Ivan Tors che presenta il primo caso di mammifero marino addomesticato nella storia del cinema, esce nel 1963 grazie all’incontro del regista con Lilly, che è allora a capo del suo centro di ricerca, il Communications research institute (Cri).

Il centro si trova a St. Thomas, nelle Isole Vergini americane, e annovera tra i suoi finanziatori il dipartimento della difesa e la Nasa, interessata alla comunicazione tra specie diverse nel pieno della corsa allo spazio. È una villa bianca, isolata, sulla costa orientale dell’isola, composta da uffici, laboratori e dalla piscina dove il delfino Peter e Margaret Howe vivono in simbiosi. Howe è una ragazza appassionata che lavora come volontaria. Ma è lì, nell’acqua salata dei tropici, che l’ambizioso progetto comincia a naufragare. Oltre alle ovvie difficoltà della ragazza, che vive immersa fino alle gambe per almeno una dozzina di ore al giorno senza abbandonare la vasca neppure di notte, Peter, delfino maschio nel pieno dell’età riproduttiva, manifesta impulsi sessuali nei confronti della sua insegnante. Margaret, “prendendo il suo pene in mano e lasciando che le si strofini contro”, scopre che può procurargli “una qualche forma di orgasmo, con il corpo che freme, la bocca aperta e gli occhi chiusi”, una pratica che entra nella routine dei due che lei stessa descrive in The mind of the dolphin come rimedio per arginarne le “avances”.

Ma c’è di più: nel suo background professionale Lilly annovera anche l’invenzione di uno strumento per testare la resistenza, la propria oltre a quella di altri soggetti, in condizioni di “deprivazione sensoriale” e isolamento: la floatation tank. Si tratta di una camera perfettamente buia e silenziosa, riempita di acqua calda salata, che ospita un uomo nudo con in testa un cappuccio di lattice, al quale sono collegati gli strumenti per il monitoraggio cerebrale. È un progetto finanziato dai militari interessati allo studio di condizioni simili a quelle degli astronauti nello spazio, o dei piloti di sottomarino in immersione.