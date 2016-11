Le aziende italiane in Etiopia fanno affari dove la popolazione è repressa

Ora la polizia ha poteri esorbitanti, ma già da tempo le organizzazioni per i diritti umani denunciavano la mancanza di libertà interne, gli arresti arbitrari, la soppressione violenta di ogni dissenso. Del resto l’attuale primo ministro, Hailè Mariam Desalegn, ha vinto le elezioni politiche nel maggio 2015 con il 100 per cento dei voti e il suo partito, il Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiopico (Eprdf), occupa tutti i seggi del parlamento (è il partito che governa ininterrottamente l’Etiopia dalla fine della guerra civile nel 1991). Su quelle elezioni hanno avuto da ridire molte istituzioni internazionali.

Un anno fa, quando il progetto di espandere la capitale Addis Abeba ha suscitato la rivolta delle popolazioni rurali destinate a essere espropriate, centinaia di manifestanti sono stati uccisi per le strade e migliaia arrestati, secondo le informazioni raccolte dall’organizzazione per i diritti umani Human rights watch. La rivolta ha coinvolto la regione di Oromia , in particolare le zone a nord della capitale, e si è calmata solo quando il progetto di espropri è stato sospeso. La tensione però è di nuovo esplosa in ottobre, quando decine di persone sono state uccise dalla polizia durante una cerimonia religiosa. Da allora il governo ha imposto lo stato d’emergenza in tutto il paese.

Notizie contraddittorie trapelano dall’Etiopia. È uno dei “casi di successo” dell’economia mondiale, o almeno così è descritta: l’economia è cresciuta in media del 10 per cento nell’ultimo decennio, Addis Abeba si è riempita di grattacieli, le imprese straniere fanno la coda per investire. Poco più di un mese fa ha fatto notizia la prima ferrovia elettrificata del continente, quella che collega la capitale etiopica a Gibuti, sul golfo di Aden: l’hanno costruita degli ingegneri cinesi. L’Etiopia è uno dei primi paesi africani con cui l’Unione europea ha firmato accordi per fermare il flusso di migranti. Ma nell’estate aveva fatto notizia anche il gesto di protesta di un atleta etiopico alle olimpiadi. L’Etiopia è anche un paese dove giornalisti e blogger finiscono imprigionati, dove le proteste sono soffocate nel sangue.

Come si tengono insieme grattacieli, investimenti e repressione? L’Etiopia, secondo paese africano per popolazione (ha 97 milioni di abitanti su una superficie di più di un milione di chilometri quadrati), è anche uno dei paesi più dipendenti dagli aiuti stranieri. Nell’ultimo decennio ha ricevuto una media di 2-2,5 miliardi di dollari all’anno, somma che rappresenta oltre metà del bilancio nazionale. E li ha saputi usare con profitto, per finanziare piani di sviluppo delle infrastrutture. In particolare, nel 2010 il governo etiopico ha lanciato un ambizioso “Piano di crescita e trasformazione”, con l’obiettivo dichiarato di accelerare la crescita e “promuovere una rapida industrializzazione e una trasformazione strutturale”. La seconda fase del piano è stata varata nel 2015, condita da belle parole come “sviluppo equo e democratico”. Il governo dichiara che entro il 2025 l’Etiopia entrerà tra i paesi a medio reddito. Per questo ha puntato su investimenti in grandi infrastrutture e sviluppo di una estensiva agroindustria.

Cosa c’è da nascondere nella valle dell’Omo?

Ma perché allora la valle del fiume Omo è off limits per gli osservatori? Per visitare la zona infatti serve un permesso speciale. Di recente due giornalisti italiani, inviati dal settimanale Nigrizia per un reportage sulla cooperazione italiana, che pure avevano fatto domanda con mesi d’anticipo, non lo hanno ottenuto. Non hanno neppure avuto un rifiuto esplicito, solo un rinvio senza fine. Il risultato è che la regione dove lavorano le aziende italiane, e dove anche la cooperazione italiana è attiva, è vietata a occhi esterni. I due giornalisti, Giulia Franchi e Luca Manes, ad Addis Abeba sono riusciti ugualmente a raccogliere testimonianze di persone direttamente coinvolte e di abitanti della zona. Ora le hanno pubblicate in un dossier (scaricabile) dal titolo Cosa c’è da nascondere nella valle dell’Omo?

Il fiume Omo nasce sull’altopiano di Shewan, 600 chilometri a sudovest di Addis Abeba, e scorre per 760 chilometri fino al lago Turkana, il più grande lago desertico, in Kenya. Siamo nella regione della valle del Rift, sul suo percorso l’Omo fa un dislivello di duemila metri, con alcune cascate, attraverso un territorio a tratti semiarido. L’acqua del fiume è la principale risorsa per i circa 700mila abitanti della valle, appartenenti a diverse comunità indigene che vivono di una economia rurale tradizionale. L’agricoltura qui dipende dall’esondazione annuale, che lascia sul terreno un limo fertile; l’allevamento di capre, pecore e bovini è l’altra fonte di sopravvivenza. Decisamente, i grattacieli di Addis Abeba sono lontani.

Dal 2012 ai mezzi d’informazione internazionali sono arrivate notizie di comunità locali mandate via a forza, in parte per la costruzione delle dighe, in parte per liberare terre assegnate a investitori stranieri per progetti agroindustriali.