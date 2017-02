Se volete cambiare la realtà, affidatevi di più alla fantascienza

Tutti prima o poi ci interroghiamo sul futuro della nostra specie. Sopravviveremo all’autodistruzione? Migreremo sulle stelle? La nostra società di solito fa appello all’immaginazione per riflettere sui grandi interrogativi. Anche quando scegliamo di guardare verso il futuro di dieci o mille anni, spesso ci rivolgiamo ad artisti, scrittori, registi e produttori di fantascienza perché ci aiutino a capire il nostro posto nell’universo.

Visioni del domani danno forma al presente e possono ispirare il progresso da un punto di vista sociale e tecnologico. Astronauti come Mae Jamison e ingegneri aerospaziali come Bobak Ferdowsi ed Elon Musk hanno raccontato l’importanza dalla fantascienza nella loro carriera. Cosa ancora più significativa, la fantascienza può ispirare le persone a sviluppare un pensiero proiettato sul lungo periodo.

In quanto fondatore del Museo dell’era spaziale, un progetto di storia culturale che si concentra sull’evoluzione dell’umanità in una civiltà di viaggiatori nello spazio, le mie idee su questo argomento derivano da più di vent’anni trascorsi a collezionare giocattoli spaziali d’epoca, a salvare astronavi abbandonate, a fotografare robot sul ciglio della strada e a guardare tonnellate di fantascienza. Ecco alcuni dei modi in cui la fantascienza ha aiutato me e tanti altri a capire il mondo in cui viviamo.

Una prospettiva diversa

Se ci sentiamo emotivamente coinvolti in un futuro migliore, saremo motivati ad adattarci e a risolvere i problemi che dobbiamo affrontare nel presente. Che il futuro sia descritto a tinte rosa o fosche, la fantascienza può convincerci a pensare in modo creativo consentendoci di raggiungere con un balzo il futuro più lontano e dare un’occhiata all’aspetto che potrebbe avere.

Queste storie implicano spesso che sopravviveremo come specie e che supereremo le sfide davanti a noi. Esistono tuttavia molte contronarrazioni che ci avvertono dei pericoli in agguato, nonostante i progressi che possiamo compiere come società. Racconti moraleggianti come Terminator, Mad Max o Alien possono dunque essere illuminanti tanto quanto storie ottimistiche come Interstellar, E.T. o Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Una prospettiva multigenerazionale ampliata al punto da abbracciare l’abitabilità interplanetaria aumenta la capacità di comprendere il nostro posto nell’universo e scoraggia azioni miopi. Questo genere di prospettive più ampie danno priorità ad aspirazioni come la coesistenza pacifica e la tutela ambientale.

La capacità di trasportare la gente nel lontano futuro ha anche una funzione ispiratrice: anche se al momento non abbiamo la capacità tecnica o sociale per raggiungere i nostri obiettivi, immaginare un progresso improvviso alimenta l’ottimismo e rafforza la determinazione. In un’epoca in cui prevale il ragionamento scientifico e logico, le persone sono ancora alla ricerca di speranza e connessione.