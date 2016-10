Ho fotografato la Kabul dei taliban, ma oggi la paura è più forte

Se ci ripenso, la fuga dei taliban e l’arrivo degli statunitensi nel 2001 rappresentavano un’immensa speranza. Anni d’oro. Avremmo finalmente potuto vivere normalmente. Ma oggi questa speranza è svanita. La festa è finita e i taliban sono alle porte.

Ho cominciato a lavorare per l’Afp a Kabul come autista nel 1998. Poi, a partire dal 1998, mi sono lanciato nella fotografia. I taliban detestavano i giornalisti e mi conveniva muovermi con discrezione: sempre vestito con un shawal kharmiz (la lunga camicia tradizionale abbinata a un pantalone largo) lavoravo con una piccola reflex che solitamente nascondevo in una sciarpa arrotolata nella mano. Era proibito, per esempio, fotografare tutti gli esseri viventi, sia gli uomini sia gli animali. Era contrario alla loro concezione dell’islam.

Mi ricordo di un giorno in cui fotografavo le file delle persone in attesa davanti ai forni: la vita era difficile, non c’era lavoro e i prezzi s’impennavano. Alcuni taliban si sono avvicinati, chiedendomi “che fai?”. “Niente”, gli ho risposto. “Fotografo solo il pane”. Fortunatamente era l’epoca precedente al digitale e non potevano controllare lo schermo della macchina fotografica. Di solito, per sicurezza, non usavo il mio nome per il mio lavoro di fotografo, firmandomi “str” per brevità.

Presidiare l’ufficio

All’epoca l’Afp non aveva un ufficio a Kabul. Stava in una villa a Wazir Akbar Khan, lo stesso quartiere residenziale e diplomatico in cui si trova ancora oggi. Gli inviati speciali facevano a turno. Tra loro c’era il gigante neozelandese Terence White. Andavamo regolarmente sulla linea del fronte nella piana di Shomali, a nord di Kabul, dove l’Alleanza del nord combatteva ancora con i taliban.

Tranne la Bbc, rimanevano solo tre agenzie: Afp, Ap e Reuters. Poi, nel 2000, tutti gli stranieri sono stati cacciati. Mi sono trovato a dover presidiare l’ufficio, dal quale trasmettevo le informazioni a quello d’Islamabad, in Pakistan, grazie a un telefono satellitare.