Gli ambigui silenzi del presidente congolese Joseph Kabila

“Vendeva pesce al mercato e poi tutto a un tratto si è ritrovata con miliardi di dollari”, accusa radio Réveil, un’emittente che ce l’ha da sempre con i gemelli Kabila. Il servizio rilancia le rivelazioni dei Panama papers: tra i clienti dello studio legale Mossack Fonseca figura anche Jaynet Désirée Kabila Kyungu, gemella di Joseph, il presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), accusato di calpestare la costituzione per restare in carica e mantenere la presa sull’oro, i diamanti, il coltan e la cassiterite dell’ex Zaire. La società offshore si chiama Keratsu, ha in pancia titoli di Vodaphone Congo ed è stata registrata su un’isoletta del Pacifico meridionale nel 2001: proprio l’anno dell’improvvisa ascesa al potere di Joseph Kabila dopo l’assassinio del padre, Laurent-Désiré, l’ex guerrigliero che aveva rovesciato il dittatore Mobutu Sese Seko.

Uomo dell’occidente, ma pronto a svendere le miniere ai cinesi, fantoccio, dittatore senza “congolité”, di madre tutsi ruandese: nell’arco di quindici anni, dalla nomina a presidente “ad interim” fino agli spari sui manifestanti di Kinshasa, Kabila è stato etichettato e denigrato in tanti modi. Ma chi è davvero questo presidente sopravvissuto alla grande guerra africana, combattuta da sette eserciti, decine di gruppi ribelli, con più di tre milioni di morti, per i giacimenti del Congo?

Trattiene il respiro prima di rispondere Stephanie Wolters, esperta del centro panafricano Institute for security studies (Iss), già direttrice dell’emittente congolese Radio Okapi, una che Kabila l’ha incontrato più volte, prima e dopo che diventasse presidente. “La sua caratteristica più marcata è che si mostra e parla in pubblico di rado. A volte utilizza discorsi scritti trasmessi alla televisione. Non coltiva la sua immagine e questo distacco apparente lo rende ancora più impopolare”, spiega Wolters.

Eppure lo scorso 16 gennaio, alle commemorazioni per il quindicesimo anniversario dell’assassinio del padre, Kabila c’era. Non ha tenuto alcun discorso e anche le foto sui giornali sono state tutte per la moglie con a fianco l’arcivescovo di Kinshasa, il cardinale Laurent Monsengwo. Ma che il presidente ci fosse era un segnale di per sé. Come le leggi di amnistia: i trenta condannati a morte per la congiura contro il padre sono ancora in carcere.

Il presidente più giovane del mondo

Cosa accadde quel 16 gennaio di quindici anni fa? Erano da poco passate le due del pomeriggio e Laurent-Désiré era nel suo studio, nel palazzo presidenziale sul monte Ngaliema. La porta si spalancò e dal cortile arrivarono tre spari: uno lo colpì al collo, due al ventre. Ad aprire il fuoco fu un “kadogo”, un bambino soldato strappato alla famiglia dall’avanzata della guerriglia contro Mobutu. I giudici sostengono che il complotto fu organizzato da un ufficiale, Eddy Kapend, colpevole di aver cercato di “prendere il potere” anche con un appello radiofonico. Ancora oggi si parla però di ribelli sostenuti da Ruanda e Uganda, potenze nemiche prima di Mobutu e poi di Laurent-Désiré; di trafficanti di diamanti angolani e libanesi o, anche, di multinazionali ostili.

Quando fu scelto dai collaboratori del padre, Kabila aveva 29 anni. In dieci giorni diventò il presidente più giovane del mondo. Proprio a lui, di ritorno da un corso di addestramento militare in Cina, quasi uno straniero a Kinshasa perché viene dall’est e preferisce lo swahili al lingala, fu affidato il paese più grande e ricco dell’Africa, dilaniato dalla guerra: dopo la caduta di Mobutu, il maresciallo dai copricapi di leopardo, lo Zaire era stato ribattezzato Repubblica Democratica del Congo ma non aveva trovato la pace. Ruanda e Uganda, i vicini affacciati sui giacimenti del Katanga, del Kivu e delle altre province orientali, avevano voltato le spalle a Laurent-Désiré e appoggiato nuovi ribelli. Una volta al potere, allora, il primo viaggio di Joseph fu proprio a Kigali. In rapida successione seguirono New York, con la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, Parigi e Bruxelles: rapporti troppo importanti per poterne fare a meno, essenziali per la pace, o quantomeno per non finire come suo padre.