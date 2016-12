Le storie dei profughi in mostra al Moma di New York

La mostra nasce da missioni, incontri e progetti nei campi profughi, dallo Sri Lanka all’Iraq passando per Lampedusa. Designer e architetto, con studi dalla Los Angeles university alla Normale di Pisa, Anderson ha selezionato proposte e immagini che suscitino dubbi e stimolino le coscienze. “Il museo può diventare advocate”, spiega, “battersi per una causa”.

“Sotto il sole del deserto possono andar bene le tende Ikea, infiammabili, o le scatole di metallo donate dal Qatar per i campi giordani, dove la temperatura supera i 45°?”. A chiederselo è Sean Anderson, il curatore di Insecurities: tracing displacement and shelter, una mostra in corso fino al 22 gennaio al Museum of modern art (Moma) di New York.

In media i profughi restano nei campi per 17 anni. Una vita inimmaginabile in tenda

Ecco allora le fotografie, le installazioni e i video. Pensati per il pubblico statunitense, che delle imbarcazioni alla deriva nel Mediterraneo sa poco. E per i visitatori di tutto il mondo, perché intuiscano cosa significa essere profugo, ostaggio di proto-città che sono sempre più metropoli dell’apolidia. Non fa differenza se Dadaab, dove vivono più di 300mila persone scampate al conflitto in Somalia, o Zaatari, l’approdo giordano delle vittime della guerra in Siria.

I dati sono delle Nazioni Unite: in media un profugo resta nei campi per 17 anni. Una vita inimmaginabile in una tenda, soluzione d’emergenza sulla quale architetti e designer si mettono ancora oggi alla prova. Ci ha provato pure l’Ikea, la multinazionale dei mobili componibili. Attraverso la sua fondazione, insieme allo studio Better shelter e d’intesa con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), ha brevettato un modulo di 17 metri quadrati che si può montare in otto ore.

Storie intrecciate

Nel Kurdistan iracheno o in Macedonia, lungo le rotte del Medio Oriente in fiamme, ne sono stati consegnati migliaia. Uno è finito al Moma, nel centro di una sala, sospeso tra best practice e cattiva coscienza. “È in plastica leggera, piuttosto resistente e più spazioso rispetto ad altri tipi di tende”, dice Anderson, “ma poi si scopre che è altamente infiammabile”. I primi a denunciarlo sono stati i tecnici del comune di Zurigo. Amanti della precisione, ne avevano ordinati 62 per accogliere 250 profughi entro il 31 gennaio 2016. Mentre nei Balcani e in Medio Oriente continuavano a montarli, in Svizzera hanno bloccato le consegne e annullato gli ordini.

Solo un punto interrogativo in più, secondo il curatore del Moma: “Ha senso che una multinazionale che si presenta come popolare inserisca la vendita di rifugi del genere in un business plan? O invece, come nazione e come individui, abbiamo l’obbligo morale di accogliere e proteggere chi fugge dalla guerra?”. Domande retoriche, a giudicare da Woven chronicle, l’installazione dell’artista indiana Reena Saini Kallat.

Su un pannello a parete i viaggi dei migranti sono rappresentati da fili elettrici che tagliano i continenti. Da sud a nord, ma anche da sud a sud, sentieri e allo stesso tempo recinzioni che caricano di incognite l’approdo nella “terra promessa”.