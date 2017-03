La prevenzione del terremoto è una questione culturale e politica

Il terremoto è più che lo scuotimento della terra, è un fenomeno complesso: quando colpisce un territorio abitato, da evento naturale assume la connotazione di evento sociale. I danni che causa non interessano solo il patrimonio edilizio, ma la totalità delle strutture sociali. Come per ogni calamità, il momento distruttivo è l’acme di un processo di lungo periodo che coinvolge l’attività preventiva, quella dell’emergenza e la fase di ricostruzione.

Questo articolo dovrebbe essere una specie di ponte tra i saperi scientifici che studiano il terremoto e il lettore. Vorrei che riuscisse a far comprendere che il “problema terremoto” è in primo luogo un problema culturale. E vorrei, più di ogni altra cosa, che avesse la forza di denunciare che l’unico modo davvero efficace per contrastare gli effetti del terremoto è la prevenzione. E la prevenzione non riguarda solo la sfera delle tecniche di costruzione, ma ci chiama in causa tutti, cittadini, studiosi e, non da ultimi, i politici.

Come hanno sintetizzato per Internazionale due tra i più impegnati studiosi italiani in materia, Fabio Carnelli e Stefano Ventura: “La prevenzione sismica è un aspetto non solo tecnico ma politico e socioculturale e va potenziato rendendo partecipi i cittadini, che spesso delegano (o sono costretti a delegare) a precise organizzazioni e alle istituzioni locali il compito di agire su strutture e su forme di assistenza e intervento”.

Questo tipo di approccio socioculturale è difficile da maturare anche per chi con il terremoto ha già convissuto.

Io e il terremoto

Ho sempre avuto coscienza di vivere in una zona ad alto rischio sismico. L’Aquila è una città ad alto rischio sismico. Cansatessa, la frazione in cui vivo e che un tempo è stata un paese, nacque dopo il terremoto nella Marsica del 1915 dalle rovine di minuscoli insediamenti rurali di cui ricordo appena un paio di nomi: Linghetto, Le Vasche. Cansatessa non era altro che l’antesignano di cento anni fa dell’attuale Progetto case: sei edifici a un piano costruiti intorno a uno slargo e un fontanile datato 1926.

Avere coscienza di vivere in una zona sismica non è di per sé sufficiente a crescere con una cultura sismica, tantomeno con una cultura della prevenzione sismica. Meno di cento anni bastano a cancellare la memoria collettiva. Nella mia vita scolastica, infatti, non ho mai fatto una prova di evacuazione, neanche antincendio, e fino al 6 aprile 2009 credevo che per ripararsi dai terremoti fosse sufficiente mettersi sotto un tavolo. Nessuno mi ha mai insegnato, se non informalmente, quelle piccole accortezze che in caso di scossa possono salvarti la vita.