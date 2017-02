Distinzioni categoriche

Cliccando sul primo dei link che appaiono in una qualsiasi pagina di Wikipedia, e ricliccando sul primo link che appare nella pagina a cui si è stati indirizzati, e ripetendo ogni volta l’operazione, nel 97 per cento dei casi alla fin fine si arriva alla pagina Filosofia.

Nei pochi casi rimanenti non si arriva da nessuna parte, o perché le pagine a cui rimandano i link non esistono più o perché il percorso si blocca in unloop: una catena di link che rimandano l’uno all’altro in modo circolare. In media, per arrivare da una voce qualsiasi a Filosofia servono 23 passaggi. Se invece si parte dal primo link diFilosofia, si torna (loop) a Filosofia in una manciata di passaggi.

Il fenomeno è noto dal 2008 ed è raccontato in un articolo che appare, appunto, sulle pagine di Wikipedia. Ovviamente, anche quell’articolo porta, in soli sette passaggi, a Filosofia. Se volete fare la prova, vi serve questa – ipnotica – pagina di Xefer (grazie a Pietro Minto per averla segnalata).

Le prove di Xefer

Su Xefer basta digitare una serie di titoli di pagine Wikipedia, intervallati da una virgola, per fare curiose scoperte: per esempio, che Street food è molto più lontano da Filosofia di Spaghetti, e che il percorso che da entrambi arriva alla meta passa dall’inglese Organism (organismo) e da Escherichia coli (un batterio dell’intestino). A pensarci bene, non fa una piega.

Ma, per esempio, partendo da Lady Gaga si arriva a Filosofia in 19 tappe e passando da Knowledge (conoscenza), mentre partendo da Mozart ci si arriva, in sole undici tappe, passando da Matematica. Entrambi saltano Musica, sulla quale invece convergono i percorsi che partono da Beatles e Bob Dylan, mentre partendo da Wagner tocca passare da Communication e Organism. E sì, anche dall’Escherichia coli.

Se vi va, con la pagina di Xefer potete divertirvi a fare le vostre prove non solo in inglese, ma anche in italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo e giapponese. Le distanze e i percorsi cambiano, e molti sono curiosi e non esattamente intuitivi, ma sempre a Filosofia si arriva.