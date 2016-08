I temerari bibliotecari che hanno salvato i libri di Timbuctù

Il 13 gennaio del 2012, il jet privato di Bono, la voce degli U2, atterra sull’unica pista polverosa dell’aeroporto di Timbuctù, in Mali. Il musicista è atteso al Festival au désert , la manifestazione musicale che Manny Ansar ha ideato e diretto dal 2001. Ansar va ad accoglierlo e lo trova rilassato sul suo divano, ancora sull’aereo, in conviviale conversazione con la moglie e Renzo Rosso, patron della Diesel. Un video musicale scorre sullo sfondo. Bono gli domanda se Timbuctù è sicura e Ansar risponde titubante che sì, lo è, mentre fuori, in un clima tutt’altro che disteso, uomini armati e mezzi dell’esercito circondano l’area a difesa dell’evento.

I dettagli di questa complessa operazione di contrabbando, messa a segno sotto il naso dei jihadisti, sono al centro del libro di Joshua Hammer The bad-ass librarians of Timbuktu – and their race to save the world’s most precious manuscripts (”I bibliotecari temerari di Timbuctù – e la loro corsa per salvare i manoscritti più preziosi del mondo”, in uscita in Italia l’anno prossimo per Rizzoli), il cui protagonista è Abdel Kader Haidara. “Come giornalista, ho visitato Timbuctù una mezza dozzina di volte dal 1995”, mi racconta Hammer. “Nel corso del tempo ho avuto la possibilità di stringere rapporti con molti dei protagonisti di questa storia e della vita della città”.

L’idea del libro è nata spontaneamente da questo e ha preso forma durante l’ascesa del gruppo Stato islamico e la distruzione dei monumenti in Iraq e in Siria. “Per molti aspetti”, prosegue Hammer, “mi sembrava che Al Qaeda nel Maghreb islamico, il gruppo jihadista attivo in Mali, ne fosse il precursore. L’impresa di Abdel Kader Haidara è un esempio di coraggio e di fermezza contro l’estremismo radicale, una storia che meritava di essere raccontata”.