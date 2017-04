Il voto in Francia in tre parole

È alla socialdemocrazia che dobbiamo la forza della previdenza sociale in Europa. Se oggi la socialdemocrazia è in crisi, e con essa tutta la sinistra, è perché l’ascesa di nuove potenze industriali e la possibilità di delocalizzare le produzioni hanno permesso al capitale di sfuggire alle leggi nazionali e alle pressioni dei movimenti di rivendicazione.

Un “socialdemocratico” non è chiunque appartenga alla destra della sinistra o alla sinistra della destra. Non è un moderato qualsiasi, ma l’erede di una grande tradizione che affonda le sue radici nell’ottocento, quando la nascita del movimento operaio dal calderone della rivoluzione industriale ha affiancato le rivendicazioni sociali alle rivendicazioni democratiche diffuse in tutta Europa dalla rivoluzione francese.

Il secondo esempio è l’Europa, che tutti chiamano “Bruxelles”. L’Europa che non esiste in sé come non esiste l’Onu, perché come l’Onu è la somma delle sue parti. Se vogliamo cambiare politiche decise in comune dai leader nazionali dei paesi dell’Unione, dunque, non dobbiamo prendercela con l’Europa ma con i leader nazionali, perché loro esistono davvero e possiamo sostituirli.

Il terzo esempio di approssimazione riguarda un aggettivo. In questa campagna sembra che tutti siano “gaullisti”, ma il gaullismo era una politica estera che consisteva nell’affermare la specificità della Francia davanti alle due superpotenze della guerra fredda, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Dato che non esiste più un blocco sovietico, questa politica non ha più un oggetto. L’affermazione della Francia deve passare per altre strade, chiaramente europee. Farsi corteggiare da un autocrate russo non significa certo essere gaullisti.

(Traduzione di Andrea Sparacino)