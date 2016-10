La storia del bambino che ama vestirsi di rosa

Cosa c’è di scandaloso se un bambino vuole mettersi un vestito da femmina? Se ama il rosa, lo smalto e La bella addormentata? Chi ha stabilito che tutto questo è da femmina? E quando è successo? Qualche giorno fa, Camilla ha deciso di raccontare la storia di suo figlio, Mio figlio in rosa. L. ha otto anni e i suoi vestiti preferiti sono rosa. Sembra perfino bizzarro che sia necessario giustificare questa preferenza, visto che il rosa non è connotato intrinsecamente come tipico o esclusivo di un genere – proprio come alcuni tratti caratteriali, considerati come femminili o maschili, sono il risultato di processi storici e culturali, mutevoli e casuali. Eppure, un bambino che ama il rosa e La sirenetta suscita sorpresa, prese in giro e condanne. Per qualcuno dovrebbe essere addirittura “aggiustato” a forza di magliette blu e giocattoli da piccolo Schwarzenegger. Chiedo a Camilla perché ha deciso di raccontare. “Da quando mi sono resa conto che non era una fase – o che, se lo era, era molto strutturata – ho sempre cercato storie come la mia. Possibile che ci sia solo lui?. L. è sempre stato così. Al nido pensavo fosse un comportamento passeggero. Fin da allora ho cercato di evitargli difficoltà, immaginavo le reazioni degli altri. Avevo parlato con le maestre. Avevo portato un vestitino perché voleva metterselo. C’era l’angolo dei travestimenti e avevo detto alle maestre di lasciare che scegliesse se e quando indossarlo. Le maestre sono state molto disponibili. Se notate qualcosa di strano, gli avevo detto, una tristezza o una malinconia, ditemelo. Hanno sempre sdrammatizzato. Io non sono preoccupata, L. è un bambino sano e allegro, ma voglio sapere se è a disagio e voglio avere gli strumenti per aiutarlo. Alla fine dell’anno, una maestra mi ha chiamato in disparte e mi ha consigliato di ‘andare da uno bravo’. Si è giustificata dicendo che alla materna sarebbe stato un inferno per L. Ero sbalordita. Mi dici una cosa del genere proprio l’ultimo giorno? Due anni di nido e aspetti l’ultimo momento per parlarmi dell’imminente inferno destinato a L.?”.

Alle bambine che scelgono giochi da maschi va sicuramente meglio che ai bambini che vogliono fare cose da femmina

Dopo il “consiglio” della maestra di cercare uno psicoterapeuta dell’età evolutiva – perché “tuo figlio ha un problema, basta assecondarlo con le principesse e i vestitini, comincia a comprargli macchinine e trattori!” – Camilla cerca uno psicoterapeuta infantile. “Non ha detto ‘così lo raddrizziamo’ ma il concetto era quello”. Come il rosa, i trattori giocattolo (e pure quelli veri, a pensarci bene) non sono intrinsecamente da maschi. Come non lo sono le macchinine o le costruzioni. Qualche mese fa ho ascoltato Massimo Gandolfini, promotore del Family day, dire che ci sono dei giochi da femmina e dei giochi da maschi, tondi i primi, squadrati i secondi. Il tutto giustificato dai nostri geni. Insomma, uno stereotipo di genere giustificato da un ingenuo determinismo genetico, un ennesimo strumento per trasformare differenze occasionali in leggi di natura. Se un adulto è convinto che ci siano colori da femmina e colori da maschi, verrebbe da dire che il problema è il suo e non di chi sceglie liberamente il colore che preferisce. Non mi ricordo questa ossessione quando ero piccola. Forse è colpa di Lady Oscar se non ho mai giocato con le bambole (gli ossessionati del gender farebbero causa alla sua autrice Riyoko Ikeda). Ma alle bambine che scelgono giochi “da maschi” o vogliono vestirsi senza il rosa va sicuramente meglio che ai bambini che vogliono fare “cose da femmina”. Anche questo è uno stereotipo di genere difficile da demolire. “Fare la femminuccia” è un insulto peggiore di “fare il maschiaccio”, no? “Questa visione maschio/femmina è più strutturata ultimamente: è il risultato di un connubio di consumismo e sfruttamento degli stereotipi di genere”, continua Camilla. “In più, la diagnosi prenatale ha esasperato questa contrapposizione. Già prima di nascere si prepara la cameretta rosa o azzurra, il lettino da femmina o da maschio. Si vende di più sfruttando questa visione binaria”. Dopo il consiglio della maestra, Camilla torna a casa stravolta. “Anche altre persone mi davano consigli simili. ‘Perché deve sempre guardare Cenerentola o La sirenetta?’. ‘E perché no?’, rispondevo io. ‘Saranno affari suoi cosa vuole guardare? E i vostri figli che guardano solo sparatorie e morti ammazzati? Quelle sono cose da maschi?’. Comunque ho chiamato una psicologa dell’infanzia e sono andata a parlarci. Dopo averle raccontato le ragioni per cui ero lì, mi ha domandato: ‘Lei che rapporto ha con l’omosessualità?’. Io le ho detto: ‘Nessuno, nel senso che per me ognuno fa quello che vuole’. Se penso a mio figlio, mi preoccupo solo per il contesto sociale ancora rigido, soprattutto qui. Avrà una vita più difficile, ma magari se ne andrà a Londra o a New York. È incredibile che la psicoterapeuta non sembrasse al corrente dell’identità di genere, non l’ha nemmeno nominata. Sono tornata a casa pensando: ‘Avrò un figlio gay’. Ma non ero convinta. Continuavo a cercare, e dopo avere cercato in italiano ‘bambino che vuole essere una bambina’ senza che venisse fuori nulla, ho provato in inglese. Mi si è aperto un mondo. Ho letto molte storie simili a quella di L”. C’è la storia di Valentijn De Hing, per esempio, o quella di Corey Maison. O, ancora, la furiosa discussione sui bagni, divisi seguendo quella visione binaria – bagni da maschi, bagni da femmina (a parte quello di Ally McBeal e poche altre eccezioni) – che tuttavia non corrisponde a una realtà meno semplicistica e che mal si adatta a una simile semplificazione. Sei anni fa, però, se ne parlava meno di oggi. “Non fare la femminuccia”

“Ho una figlia di 13 anni e un altro figlio di sette. La grande ha sempre fatto il maschiaccio e nessuno ha mai avuto nulla da ridire. Quando andiamo a comprare i vestiti, lei va nel reparto da maschi, L. in quello da femmina e il più piccolo mi dice: ‘Per fortuna mamma ci sono io!’. Ci scherziamo spesso. Nessuno storce il naso se mia figlia va nel reparto da maschi, ma L. ogni volta lo acchiappano e lo dirigono nel reparto ‘giusto’. Ora ha i capelli lunghi e abbiamo risolto il problema. Pensano che sia femmina. Ci siamo anche fatti furbi e non ci chiamiamo. Ci siamo scocciati di giustificarci e lui è affaticato. Abbiamo questo tacito accordo di non chiamarci per nome e lasciamo che gli altri credano quello che vogliono. Altrimenti tutte le volte dovevamo sorbirci questa cantilena: ‘Anche da maschio ci sono cose carine’. E L. rispondeva: ‘Ma a me piacciono quelle da femmina. Sono più belle e più colorate’. Che poi ha pure ragione, o no? A volte riuscivamo ad arrivare fino alla cassa. Magari L. aveva scelto tre magliette ‘da maschio’ e due ‘da femmina’, e la cassiera doveva dire la sua: ‘Sicuro?’”. Deve essere davvero una noia tremenda ripetere e ripetere spiegazioni già non dovute la prima volta. E immaginiamo che peso per un bambino di otto anni sentirsi dire le stesse scemenze centinaia di volte. L. non vuole altro che potersi vestire come vuole, vedere i cartoni che preferisce e giocare con i giochi con cui ha voglia di giocare. Perché dovrebbe giustificarsi per questo?

L. si riferisce a sé sempre al maschile. E se gli chiedi ‘Ti senti maschio o femmina?’, risponde: ‘Io mi sento io’

“Quando ho cominciato a leggere le storie dei pink boys, mi sembrava di leggere della nostra famiglia. Una fotocopia. Continuavo a chiedermi com’era possibile che qui non ce ne fosse nessuno. Quando ho letto che la disforia di genere è nel Dsm, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, mi è preso un colpo. Mio figlio non ha niente che non va. Però almeno, ho pensato, se è considerato un disturbo ci sarà qualcuno che ha portato il figlio a curarsi. Non ho trovato nessuno. Ne ho sentito la mancanza. I genitori, in Inghilterra o negli Stati Uniti, si incontravano e parlavano. Gli ho scritto e sono sempre stati molto disponibili con me e stupiti che qui non se ne parlasse. È lì che ho cominciato a pensare di raccontare la nostra storia, ma non avevo ancora le idee abbastanza chiare e L. era ancora piccolo. Non volevo costringerlo in un ruolo”. L’unica cosa giusta che la prima psicologa aveva detto, ricorda Camilla, riguardava la voglia di attirare l’attenzione vestendosi da principessa o in modo stravagante. Le ha consigliato di non dargli troppa attenzione e di non enfatizzare. “Lascialo fare ma non accentuare con commenti o apprezzamenti”. Ma non era per niente facile. “L. era così felice! È complicato mediare. Pensi che sia un gioco. E poi perché vestirsi da Robin Hood va bene e da principessa no? L. è egocentrico. Quando c’è, lo devono sapere tutti. Ho ascoltato quel consiglio, pensando che magari avrebbe perso interesse. Ma non è cambiato nulla”.

La stanza di L.

Camilla ha avuto delle fasi. Leggeva, parlava, cercava, poi le veniva l’ansia e si fermava per qualche mese. Lasciava sedimentare. “L. è molto intelligente e ha già capito come difendersi e comportarsi per non avere troppe scocciature. Durante le vacanze è sempre femmina – una mia amica mi ha detto che era ovvio perché, diversamente da quando è a scuola, in vacanza è rilassato e fa quello che vuole. L. comunque si riferisce a sé sempre al maschile. E se gli chiedi ‘Ti senti maschio o femmina?’, L. risponde: ‘Io mi sento io’”. Ecco come P.J., otto anni, aveva risposto alla giornalista del New York Times Ruth Padawer: “I don’t want to be a girl. I just want to wear girl stuff. I want to be who I am!” (Non voglio essere una bambina. Voglio solo mettere vestiti da bambina. Io voglio essere come sono). Posso diventare buddista?

“Un giorno è arrivata mia figlia e mi ha chiesto: ‘Posso diventare buddista?’. Poi è arrivato L. e mi ha chiesto: ‘Posso diventare femmina?’. Ho risposto a tutti e due: ‘Ragazzi, con calma!’. Poi ho spiegato a L. che era ancora troppo piccolo, che per ora poteva fare quello che voleva, e che poi quando sarebbe stato più grande, se quello era quello che voleva, lo avremmo affrontato. A settembre me lo chiede sempre”. L’anno scorso Camilla si è rivolta all’ambulatorio di Careggi per la disforia di genere. E ha telefonato a una psicologa, Jiska Ristori. Ristori collabora con Alessandra Fisher, endocrinologa, e Davide Dèttore, un altro psicologo Ristori collabora anche con l’ospedale di Amsterdam, che qualche anno fa ha cominciato a trattare i bambini con i bloccanti ipotalamici – ne avevo parlato con lo psicologo Luca Chianura. “Ho chiesto a L. se voleva andarci a parlare. Questa specialista, gli ho spiegato, si occupa di bambini confusi e li aiuta ad affrontare gli altri. ‘Tu non fai niente di male ma gli altri spesso non capiscono’. Erano le 10 di sera e L. mi ha chiesto: ‘Possiamo andare subito?’. Gli ho promesso che l’avremmo chiamata il mattino seguente. Siamo andati nell’ambulatorio perché non avevo voglia di portarlo in ospedale e farlo sentire malato”. La dottoressa ha sottoposto L. a test e colloqui e ha detto a Camilla che non c’era una disforia di genere, ma una fluidità di genere. Una realtà talmente in divenire e con pochi esempi e statistiche, che la cosa più saggia da fare era stare a vedere cosa sarebbe successo. Ciò che però bisognava fare, nel frattempo, era proteggere L. dalle ossessioni altrui (leggere soprattutto il paragrafo di Anna Bianchi Dealing with my fear: “Turning to face my own discomfort meant first of all excavating and owning my prejudice” (Affrontare il mio disagio ha voluto dire innanzitutto analizzare e ammettere il mio pregiudizio).

Quando può fare quello che vuole è più felice e sereno. A scuola o altrove può esporsi a rischi e a commenti che possono ferirlo