Cosa abbiamo imparato a scuola parlando del video delle due rom al Lidl

La settimana scorsa, all’inizio di un’ora di lezione, i miei studenti mi hanno chiesto se avessi visto “il video del supermercato”, cioè quel filmato in cui si vedono due dipendenti del Lidl di Follonica che rinchiudono due donne rom in una specie di gabbiotto dei prodotti rovinati. Dura tre minuti e i dipendenti sghignazzano mentre le due donne urlano di paura.

Il video è stato postato su Facebook e ha avuto un’ampia circolazione, provocando un forte dibattito: alcuni utenti hanno scritto “se punite i dipendenti, vi boicotterò”, altri “se non li licenziate, vi boicotterò”. La Lidl ha scritto un comunicato molto netto in cui condannava il gesto e molti politici si sono schierati, alcuni promettendo tutela legale alle due donne, altri tutela legale ai due dipendenti.

“L’ho visto”, ho risposto. “E cosa ne pensa, prof?”, mi hanno chiesto gli studenti.

Non era una risposta difficile: quel filmato è agghiacciante, ritrae una violenza che non si riconosce nemmeno come tale, l’odio nei confronti dei rom è una delle cose più terribili del nostro tempo e i social network spesso rendono il nostro mondo peggiore. Ma mentre formulavo a mente queste frasi non sono stato sicuro se fosse veramente quello che pensavo.

Punti di vista

Invece di rispondere, ho chiesto a loro quali riflessioni avessero fatto. Avevo due ore, potevo passarne una a discutere del video, anche se rischiavo di non svolgere la lezione prevista sul positivismo e di trasformare la classe in una parodia di un talk show. Ho detto: va bene, dedichiamo un’ora alla discussione, ma che sia una discussione argomentata.

Una ragazza ha detto che secondo lei i due avevano sbagliato ma che evidentemente la situazione davanti al supermercato era esasperata da tempo (l’aveva saputo da un servizio in tv); un’altra ha esordito con la frase “io non sono razzista ma” e poi ha raccontato una serie di casi – non pochi – in cui viene infastidita da alcuni ragazzi rom quando va in palestra; un altro ha detto che la violenza dei due dipendenti non era giusta ma che poteva risultare esemplare; un’altra ragazza ha detto che trovava mostruoso quello che era accaduto e che il razzismo diffuso nei confronti degli zingari induce comportamenti disumani; un altro ha detto che il vero sbaglio che hanno fatto è stato non tanto imprigionare le due donne o filmarlo, ma postarlo su Facebook.

Non erano così chiare le loro posizioni, ma ho cercato ogni volta di tradurle in termini semplici. Ci sono state le risposte, con difficoltà ho fatto sì che non si rispondessero l’uno con l’altro confusamente – ma che ne sai, ma che stai a dì, la loro cultura è rubare, loro sono incivili, te vorrei vede te – e quindi sono arrivate le controrepliche, che implicavano anche una serie di questioni aperte: che cosa si fa quando l’azione delle forze dell’ordine non riesce a fermare comportamenti illegali? Se un’azienda deve badare alla tutela dei suoi clienti, come può agire nei confronti di chi invece li danneggia? Come si può educare chi non ha rispetto nei confronti degli altri? Facebook deve censurare video del genere? È giusto che vengano accusati di sequestro di persona? Questi episodi non sono il sintomo di una degradazione civile, di un fascismo diffuso?