Art et Liberté, la folgorante stagione del surrealismo egiziano 

Il Cairo alla fine degli anni trenta era una grande capitale, vitale e cosmopolita: c’erano nutrite comunità di italiani, francesi, inglesi, greci, siriani e libanesi; uomini d’affari, commercianti, militari ma anche intellettuali, artisti e poeti. L’Egitto era ancora un protettorato britannico e con l’avvicinarsi della seconda guerra mondiale si riempiva sempre di più di militari inglesi. Al milione e mezzo di abitanti del Cairo, nel 1940 si sono aggiunti 35mila soldati britannici. L’anno dopo erano già 140mila. In città però non arrivavano solo i militari: molti intellettuali, attivisti e agitatori, soprattutto comunisti e anarchici, trovavano nella metropoli nordafricana un rifugio dai totalitarismi europei.

Mentre l’Europa era in guerra, al Cairo si respirava un’aria di grande eccitazione e di possibilità: l’Egitto sembrava un paese straordinariamente in bilico tra un’antichità ancestrale e un modernismo esplosivo e antagonista. Non è un caso che proprio nella capitale egiziana si fosse formato, nel 1938, un gruppetto di artisti e letterati surrealisti. Il gruppo Art et Liberté era guidato da Georges Henein (1914-1973), un letterato, figlio di un diplomatico egiziano copto e di un’italoegiziana. A Parigi Henein aveva conosciuto André Breton, il poeta animatore del primo manifesto del surrealismo (1924), ma riteneva che in Europa la poetica del surrealismo si fosse trasformata in un canone un po’ stanco e svuotato del senso politico e rivoluzionario delle origini. Henein invece voleva fare di Art et Liberté un gruppo autenticamente rivoluzionario e capace, dal Cairo, di contrastare guerra, fascismo, capitalismo e borghesia.

La mostra Art et Liberté. Ruptura, guerra y surrealismo in Egipto (1938-1948), al museo Reina Sofia di Madrid fino al 28 maggio, ricostruisce la storia di questo gruppo di artisti che ha voluto radicalizzare le istanze surrealiste durante la guerra, renderle pratica rivoluzionaria e spargerle come un virus, dal Cairo, fino all’America Latina e al Giappone, grazie a una rete intercontinentale di contatti e di simpatizzanti.

Contro fascismo e nazismo

Fin dal titolo del loro manifesto del 1938, Lunga vita all’arte degenerata, si capisce che Henein e i suoi compagni prendono di mira fascismo e nazismo in ogni loro forma. Partono proprio dall’Entartete Kunst, l’arte d’vanaguardia condannata dai nazisti in Germania, per farne un’arma appuntita da conficcare nel cuore dei fascisti. Filippo Tommaso Marinetti, fascista, fondatore del futurismo e nato proprio ad Alessandria d’Egitto, aveva tenuto una conferenza al Cairo a marzo dello stesso anno. E il manifesto di Henein sembra proprio una reazione ai valori della “guerra come igiene del mondo” che Marinetti, inviato ufficiale in Egitto del governo di Mussolini, ha sbandierato in una città straripante di soldati. Una metropoli tanto millenaria quanto futurista, brulicante di luci, mezzi militari, cinema, teatri, varietà e bordelli.