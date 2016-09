La fotografa che racconta la violenza dell’aborto clandestino

“In maniera naturale ogni donna, nel corso della sua vita, potrebbe rimanere incinta quindici volte e arrivare a partorire dieci, ma solo sette dei neonati riuscirebbero a sopravvivere. Ogni anno 47mila donne nel mondo muoiono per pratiche di aborto non adeguate”.

Questi dati sono stati raccolti dalla fotografa spagnola Laia Abril per realizzare il suo lavoro intitolato On abortion, che è esposto al festival di fotografia di Arles fino al 25 settembre. Abril ha 30 anni, ha studiato in Italia e ha già fatto vari lavori sulle donne. Quest’ultimo fa parte del progetto History of misogyny.

On abortion è uno studio sulle migliaia di donne che ancora oggi nel mondo non possono interrompere una gravidanza in maniera legale e su come molte siano costrette a ricorrere a metodi non solo clandestini ma spesso così pericolosi da mettere in pericolo la loro vita.

Abril ha affermato che il suo lavoro “comincia nel diciannovesimo secolo” perché le donne hanno sempre trovato il modo per non tenere dei bambini. Cita per esempio la ruota dei trovatelli, chiamata anche ruota degli esposti, una sorta di piccola porta girevole presente nelle pareti esterne di alcune chiese e ospedali, dove le donne lasciavano i neonati che erano costrette ad abbandonare.

In Italia la ruota fu ufficialmente abolita nel 1923 dal governo di Benito Mussolini. Fino a quegli anni, nel nostro paese e in Francia, ogni anno venivano abbandonati fra i trenta e i quarantamila neonati. Ma in alcuni paesi è diffusa ancora oggi: dal 2000 in Europa sono stati abbandonati con metodi simili più di 400 bambini. In Germania ci sono almeno cento sportelli attivi, e in Pakistan ce ne sono più di trecento.

Ma se in passato gli ostacoli per interrompere una gravidanza in maniera legale e sicura erano legati a carenze mediche e tecnologiche, “oggi sono per lo più legati a questioni politiche e religiose”, afferma Abril. A dicembre del 2015 il papa Jorge Mario Bergoglio ha istituito in Italia il giubileo della misericordia, per cui alle donne che hanno abortito può essere concesso il perdono. Ma quella italiana resta una situazione molto critica soprattutto a causa delle elevatissime percentuali di obiezione di coscienza.

Il lavoro di Abril è cominciato ad agosto del 2015. Le immagini non sono l’unico linguaggio che ha usato: ci sono testi e registrazioni audio, che svelano tabù, paure e minacce diffuse in tutto il mondo.

La prima parte del lavoro è composta da still life di oggetti conservati nel museo della contraccezione e dell’aborto di Vienna, come il preservativo fatto con una rete da pesca, gli strumenti chirurgici usati per abortire o le illustrazioni mediche. Sono scatti in cui un solo oggetto, o un gruppo di oggetti, è posizionato in maniera molto ordinata. Nonostante lo sfondo rosa pastello e la luce leggera che li illumina, sembrano piccoli strumenti di tortura.