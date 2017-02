La resistenza dell’agenzia Noor

#Resist è una selezione di tredici immagini scattate in tutto il mondo dai fotografi dall’agenzia Noor. A dieci anni dalla sua nascita, l’agenzia di Amsterdam ha chiesto ad alcuni dei suoi reporter di scegliere una loro foto in grado di esprimere il concetto di resistenza, intesa come lotta contro le discriminazioni e il razzismo in tutte le sue forme.

“Altamira, Brasile, 2012. Circa ottanta guerrieri con archi e frecce hanno occupato il cantiere della centrale idroelettrica Belo Monte sul fiume Xingu, un affluente del Rio delle Amazzoni in Brasile. Alla fine dell’operazione, i nativi avevano allontanato quasi 900 operai e preso il controllo di vari furgoni e altri macchinari”. (Yuri Kozyrev, Noor)

Robin Hammond ha scelto il ritratto di D. e O. scattato in Russia per raccontare le storie di violenza e omofobia verso la comunità lgbt nel mondo. Sebastian Liste una coppia che balla la samba in Brasile, nel 2012, per ricordare come questa musica “sia nata per parlare di speranza, ma anche di disperazione, come forma di ribellione da parte di un popolo che si è liberato dai suoi oppressori”.

“Pakistan 2014. Seguendo per sei anni le famiglie pachistane in fuga dagli scontri lungo il confine afgano, ho trovato tracce di vita. Nell’immagine, una fila di cucchiai trovati in una discarica, appesi sul muro di un rifugio usato da alcuni profughi. Per alcune persone, resistere è semplicemente non arrendersi”. (Alixandra Fazzina, Noor )