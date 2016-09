Intervista a Kim Rossi Stuart sul nuovo film Tommaso

A Kim Rossi Stuart dico subito che Tommaso mi è parso un film d’apparente semplicità e chiarezza narrativa, da un lato, ma davvero complesso e denso dall’altro. Un po’ la sintesi del suo percorso personale di attore e regista. Voluto o meno, in Tommaso si ritrova una gran quantità di elementi del suo percorso, a tratti in modo impressionante.

Sonia, interpretata da Camilla Diana, non appena compare buca lo schermo: ha una forza, una schiettezza che ne fa un’adulta rispetto al protagonista. Tutto è rovesciato come in uno specchio.

Non riesco a spiegargli subito che nella sua ormai lunga filmografia d’interprete secondo me ci sono due linee fondamentali che mi paiono come due specchi l’uno dell’altra: l’infanzia perduta, che diventerà poi da grande un’età adulta perduta, e la violenza famigliare (a cui si aggiunge spesso l’appartenenza a famiglie d’artisti), da un lato, e la periferia, la marginalità, la violenza sociale, dall’altro: in tutti i personaggi interpretati, c’è una rabbia esplicita o di fondo.

E allora nel corso della conversazione insisto. Kim Rossi Stuart ha sempre interpretato personaggi appartenenti a questi due filoni. Una costanza che non è obbligatoria: per fare un esempio recente, nel bel film Le ultime cose di Irene Dionisio, presentato a Venezia nella Settimana della critica e ora nelle sale, l’attore Fabrizio Falco interpreta un personaggio di giovane uomo mite, delicato. Ma se è pervaso anche da lui da incertezze e inquietudini, rimane sostanzialmente sempre calmo e certamente non ha nulla da spartire con i personaggi di Rossi Stuart.

Personaggi spesso pervasi da rabbia, sempre frammentati, nervosi ed elettrici. In una parola, personaggi tellurici, abitati da qualcosa che cova e poi esplode in maniera più o meno virulenta. Si tratti di adolescenti ipersensibili come Saverio in Senza pelle di Alessandro D’Alatri (1994), o di Claudio, il giovane sbandato di borgata in Cuore cattivo di Umberto Marino (uscito nel 1995, primo film dove Kim Rossi Stuart interpreta il ruolo da protagonista) che parla, anzi urla, di un padre “che sta sempre zitto e incazzato”, o il jazzista solitario e chiuso Luca Flores nel film biografico Piano, solo di Riccardo Milani (2007), che cade in depressione dopo la morte di Chet Baker fino all’elettroshock e infine al suicidio.

I personaggi e le interpretazioni di Kim Rossi Stuart nei film d’autore ci hanno sempre colpito anche quando il film non ci convinceva. E sono solo degli esempi tra gli altri, a cui aggiungeremmo anche l’interpretazione di personaggi fantasiosi come il Lucignolo del Pinocchio di Benigni, o lontani dal mondo di oggi come il pittore Calandrino vissuto tra 1200 e 1300 e raccontato nel Decameron di Boccaccio nel film dei Taviani Meraviglioso Boccaccio (2015) come un personaggio balordo.

Gli chiedo allora cosa ricorda di personaggi da lui interpretati come Claudio in Cuore cattivo, o il Freddo in Romanzo criminale di Michele Placido (2005), di Vallanzasca in Vallanzasca – gli angeli del male sempre di Placido (2010, tra gli sceneggiatori figura anche Rossi Stuart). Cosa ci sia in comune tra loro, magari una dimensione d’infanzia perduta o calpestata.

“Si riferisce a film che in qualche modo trattano il tema della malavita e della ribellione? Credo sia un po’ difficile non ritrovare in generale nel cinema il tema dell’infanzia in qualche misura problematica”, risponde Kim Rossi Stuart, “e comunque alla fine in Tommaso il tema più profondo è proprio questo. Penso che il tanto deriso bambino interiore di fatto sia un tema che riguarda ogni essere umano, è il tema fondamentale per ognuno di noi. Non ritrovo particolarmente in quei tre film questo tema. Mi incuriosisce però: in che misura lei vede questi elementi?”.

Nel senso che sono tutti individui che hanno avuto un’infanzia o un’adolescenza disagiata, difficile, e sembrano quindi trovare un punto di contatto con gli altri personaggi, gli rispondo.

“L’angolazione però è sociale. Perché Vallanzasca è un personaggio che se lo si studia a fondo ci si deve immergere in un mistero psicanalitico, perché è un personaggio incredibilmente psicanalitico. Gli altri due, quello di Cuore cattivo e di Romanzo criminale non credo. Lì indubbiamente c’è un’infanzia povera vissuta in borgata. Ma vedo dei genitori alle spalle sia del Freddo di Romanzo criminale sia del Claudio di Cuore cattivo. E non penso siano genitori particolarmente problematici”.