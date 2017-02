Wasp racconta la nuova destra statunitense

Guido Caldiron, Wasp

Fandango, 313 pagine, 16,50 euro

Da anni, Guido Caldiron scrive libri sulle nuove destre in Europa. Wasp arriva con tempismo perfetto e scava nei miti e nelle pulsioni della nuova destra statunitense oggi al potere. Meticolosamente documentato e scritto con grazia, Wasp rivela il retroterra di suprematismo bianco e odio per “il sistema” che è alla base del messaggio di Trump. Il sistema in questo caso non è il capitalismo, ma l’egemonia di una classe progressista e delle sue idee su ambiente, diritti degli afroamericani, immigrati, donne e omosessuali.

La destra estrema semiclandestina va dal Ku klux klan all’American freedom party, che ha inventato il concetto di “genocidio bianco” per stigmatizzare il governo federale. Ma anche una parte consistente di quella che un tempo era classe operaia ha votato per Trump. Sono anche loro estremisti? Oppure hanno visto in Trump l’unico modo per sfidare il liberismo? Un libro per saperne di più sui terroristi nativisti come Timothy McVeigh e Dylann Roof e sui propagandisti Roger Ailes, ex presidente di Fox News, e Steve Bannon, consigliere strategico del presidente, artefici di una campagna di propaganda fatta di paura e bugie.