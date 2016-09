Le presidenziali austriache sono state rimandate di nuovo

Suona come una barzelletta, ma è una verità piuttosto imbarazzante: le elezioni presidenziali in Austria sono slittate un’altra volta. Il duello tra il verde Alexander Van der Bellen e il candidato della destra nazionalista Norbert Hofer – vinto a maggio dal candidato ambientalista e poi annullato dalla corte costituzionale viennese per l’annuncio dei risultati regionali a urne ancora aperte e per alcune violazioni delle norme barocche sugli scrutini – sarà rinviato dal 2 ottobre alla fine di novembre probabilmente rinviato di nuovo.

Questa volta a causare il probabile rinvio è la qualità scadente della colla sulle buste per il voto a corrispondenza, molto diffuso in Austria. Come nuove date probabili il ministro dell’interno Wolfgang Sobotka ha indicato il 27 novembre o il 4 dicembre. È la prima volta nella storia del paese che un’elezione già fissata ufficialmente è spostata a nuova data per motivi tecnici.

Si tratta di un’operazione azzardata senza basi giuridiche, perché la legge non prevede nessuna possibilità di rinvio. Unica eccezione: la morte di un candidato prima della data delle elezioni. Per risolvere l’intricata vicenda ora si punta a una rapida modifica della legge elettorale sulle presidenziali.

Nessuna manipolazione

Già per martedì 13 settembre il parlamento è stato convocato d’urgenza in seduta straordinaria per emendare l’attuale legge e prevedere un rinvio per motivi tecnici. Nel frattempo il ministero ha commissionato ad un istituto scientifico e alla polizia federale un’analisi delle buste difettose stampate nella regione orientale del Burgenland. La tipografia aveva già fornito le schede per una quindicina di elezioni nazionali e regionali.

L’Austria sta rischiando una figuraccia da repubblica delle banane nel cuore delle Alpi. “Republik Banane” è il titolo di un commento del quotidiano viennese Die Presse, che suggerisce ironicamente una cessione della sovranità da Vienna all’Onu.

In attesa delle decisioni governative Alexander Van der Bellen ha rinunciato alla ripresa della campagna elettorale prevista per il 9 settembre. Non così il suo antagonista Norbert Hofer, che l’ha riaperta il 10 settembre. Il candidato di destra approfitta del nuovo intoppo per chiedere l’abolizione del voto per corrispondenza, usato molto più frequentemente dagli elettori deiverdi. Da controlli a campione eseguiti dagli uffici elettorali dei comuni sono risultate circa mille buste difettose che per la qualità della colla non possono essere chiuse a norma. Per essere valida la busta con la scheda deve essere sigillata.