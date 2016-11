L’accordo sul Ceta ha dato un nuovo eroe alla sinistra europea

In particolare ha suscitato ampie riserve il previsto ricorso a tribunali arbitrali privati (Investor-state dispute settlement, Isds, un sistema comune negli accordi con stati dai sistemi giudiziari imprevedibili) nelle cause mosse dalle imprese contro gli stati. L’Isds consentirebbe infatti a una multinazionale che investe in un paese straniero di denunciare uno stato che ha una politica contraria ai suoi interessi dinanzi a dei giudici privati. Una misura prevista anche dal controverso accordo di libero scambio in discussione tra l’Ue e gli Stati Uniti (Ttip), e fra i principali motivi di stallo dei negoziati su quest’ultimo. Gli Isds si applicherebbero ai 21 dei 28 paesi dell’Ue – tra i quali la Francia e la Germania – che non hanno nessun meccanismo di arbitrato con il Canada, spiega Le Monde in un dossier molto completo sul Ceta.

Conseguenza imprevista della federalizzazione spinta del Belgio voluta dai nazionalisti fiamminghi, che invece ora premevano per l’adozione rapida del Ceta, il veto vallone è frutto dello scrupoloso scrutinio del testo fatto dai deputati e dai loro esperti in più di un anno. Alla fine, ha spiegato il ministro-presidente della regione, il socialista Paul Magnette, hanno concluso che l’accordo non forniva sufficienti garanzie in materia di agricoltura, di norme sociali e ambientali e di protezione giuridica, poiché avrebbe imposto di fatto gli standard canadesi meno elevati alle imprese e ai consumatori europei.

Al rifiuto vallone sono seguiti dieci giorni di intense pressioni su Magnette da parte dei leader di mezza Europa, a cominciare da un altro socialista, il presidente francese François Hollande, e di diversi commissari europei. Perfino il primo ministro canadese, il popolare ed apprezzato in Europa Justin Trudeau, ha chiamato il premier belga, Charles Michel, per metterlo al corrente del sentimento di “umiliazione” provato dal Canada nel sentirsi definito il “cavallo di Troia degli Stati Uniti”. Trudeau, un liberale come lo stesso Charles Michel, ha più volte minacciato di ritirarsi dai negoziati e, a un certo punto, ha anche mandato a Namur, sede del governo vallone, la ministra per il commercio estero Chrystia Freeland, che è però tornata a mani vuote dopo una visita lampo di qualche ora.

Malgrado le pressioni e gli ultimatum della commissione e del consiglio europei, Magnette, soprannominato Wallonix in riferimento agli irriducibili galli di Asterix, ha retto. Determinanti sono anche stati il sostegno del leader del Partito socialista (Ps) belga, l’ex premier Elio Di Rupo, e dei suoi compagni di coalizione, della maggioranza della popolazione francofona belga e le migliaia di messaggi di sostegno via email e sui social network. I consulenti giuridici del governo vallone hanno continuato a lavorare sul testo finché, nel primo pomeriggio del 27 ottobre, fuori tempo massimo quindi rispetto al momento ufficiale previsto per la firma dell’accordo in presenza dei leader dei ventotto e di Trudeau, a Bruxelles, il governo belga ha annunciato che era stato raggiunto un accordo con la Vallonia.

Tutto è negoziabile tranne il negoziato

L’indomani il parlamento federale lo ha approvato e domenica 30 Trudeau e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk lo hanno firmato. Al Ceta, che rimane intatto, sono state aggiunte tre “dichiarazioni interpretative” , ma giuridicamente vincolanti, sulla protezione sociale, sulle importazioni agricole e sugli Isds. Questi sono stati sostituiti da tribunali permanenti, detti Investment court system (Ics), formati da giudici nominati dagli stati, cui è stato aggiunto un grado di appello.

Il Ceta può ora essere applicato provvisoriamente, tranne per gli Ics, poiché il governo belga si è impegnato portare la questionedavanti alla Corte di giustizia dell’Ue per avere il suo parere su questo punto. Per l’entrata in vigore formale occorre la ratifica del parlamento europeo (probabilmente non prima dell’inizio dell’anno prossimo) e dei parlamenti nazionali e locali europei che ne hanno la competenza – in tutto una quarantina. Un processo che potrebbe impiegare anni e che potrebbe riservare altre sorprese, in particolare in Germania, in Lussemburgo e in Austria, dove i movimenti contrari al Ceta e al Ttip sono vivaci almeno quanto in Belgio e dove l’opposizione è molto influente al livello regionale.

Nella vicenda, le autorità federali belghe e quelle europee sono state particolarmente maldestre e hanno sottostimato la determinazione (e la preparazione) di Magnette e dei suoi. Entrambe hanno ignorato le riserve espresse dal governatore della Vallonia oltre un anno fa alla commissaria per il commercio Cecilia Malmström e al governo federale belga.

Delle riserve che, osserva il corrispondente a Bruxelles di Le Monde Jean-Pierre Stroobands, “evidentemente per pigrizia o ignoranza della realtà del complicato Belgio, non sono state prese sul serio” dalla commissione. Malgrado lo scambio di informazioni tra Bruxelles e Namur sui negoziati, Commissione e governo federale hanno preferito aspettare l’ultimo momento per negoziare. Una tattica che di solito funziona, perché aggiunge la pressione morale della scadenza internazionale che si avvicina e degli ultimatum autorevoli, ma che non ha funzionato in un contesto – quello belga – nel quale il negoziato a oltranza fa parte della cultura politica e nel quale “tutto è negoziabile, tranne il negoziato”.

Più politica nell’Unione europea

Il grande vincitore del braccio di ferro tra la piccola Vallonia, con i suoi 3,6 milioni di abitanti, e praticamente il resto del mondo è naturalmente Paul Magnette, 46 anni, diventato icona della socialdemocrazia, dell’opposizione al neoliberismo imperante, e della democrazia contro l’opacità e l’arroganza dei meccanismi negoziali europei e internazionali.

Nel suo sentito discorso al parlamento vallone – prendete il tempo di guardarlo: è un modello di pedagogia e di alta politica – Paul Magnette, ex docente di diritto europeo all’Università libera di Bruxelles, ha tessuto le lodi del “processo democratico” con il quale il Ceta è stato esaminato dai rappresentanti (associazioni, sindacati, partiti, ong) della società civile vallone e ribadito di “non essere ostile al commercio internazionale”, ma di voler difendere alcune questioni di principio.

“C’è un problema nel modo con il quale sono negoziati i trattati commerciali”, ha affermato Magnette, riferendosi anche al Ttip e alle trattative in seno all’Organizzazione mondiale del commercio.