A Tribe Called Quest, Metallica e le altre canzoni del weekend

A Tribe Called Quest, We the people

Gli A Tribe Called Quest sono un gruppo storico dell’hip hop statunitense, guidato dal rapper Q-Tip. Sono politicizzati, ma spesso alla violenza verbale dei loro colleghi preferiscono un approccio più ironico e intellettualoide. We got it from here…thank you 4 your service è il loro primo album in 18 anni ed è la prova di come l’hip hop old school possa essere ancora attuale e pungente. Il suono caldo del collettivo conserva tutte le caratteristiche del rap east coast (quello di New York, quello dei Public Enemy, per capirci). We the people, che campiona i Black Sabbath di Behind the wall of sleep, è uno dei pezzi più politici del nuovo disco ed è un atto di accusa contro mezza America: la polizia, l’agenzia delle entrate, i mezzi d’informazione, i razzisti, gli intolleranti. Il ritornello cantato da Q-Tip (”All you Black folks, you must go All you Mexicans, you must go And all you poor folks”) suona quanto mai attuale nell’America di Donald Trump, non ce ne vogliano i suoi simpatizzanti.