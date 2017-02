Ryan Adams è uno dei talenti più sottovalutati della musica americana

Il suo nuovo album, Prisoner, uscirà il 17 febbraio ed è un omaggio al rock britannico e americano degli anni ottanta, quello degli Smiths, di Bruce Springsteen e dei Replacements di Paul Westerberg. Ispirato alla separazione dalla cantante Mandy Moore, Prisoner è un disco malinconico nel quale, dopo qualche anno di appannamento, Adams ha ritrovato una buona vena compositiva e ha tirato fuori melodie all’altezza del suo talento: per esempio quelle del singolo Do you still love me, della dolente ballata Doomsday e del pezzo conclusivo We disappear, costruito su una tensione melodica che ricorda il miglior John Mellencamp.

E invece no. Ha fatto come gli pareva, si è perso tra alcol e droghe, ha assunto e licenziato decine di musicisti, ha registrato dischi country, folk, rock, metal, alternando grandi album ad album mediocri, con un ritmo di pubblicazione frenetico e a volte incomprensibile. È rimasto uno splendido incompiuto.

Suo nonno era stato un militare, aveva combattuto nella seconda guerra mondiale e nella guerra di Corea. Jacksonville in quegli anni era una città dominata dalla presenza delle basi militari, come quella di Camp Lejeune. Come ha raccontato lo stesso Adams al sito Buzzfeed in un interessante articolo uscito nel 2014:

Pini, punk e strip club David Ryan Adams è nato nel novembre del 1974 a Jacksonville, in North Carolina. Secondo di tre fratelli, è figlio di una maestra e di un costruttore edile. I suoi genitori divorziarono quando aveva quattro anni e suo padre lo abbandonò. Da quel momento Ryan è cresciuto con i nonni materni. La sua infanzia non è stata semplice a causa di alcuni problemi di salute, in particolare di un disturbo cronico del sonno. Ha raccontato alcune delle storie della sua infanzia durante un’intervista rilasciata a The great songwriters , una trasmissione di Channel 4.

Prisoner è il sedicesimo album di Ryan Adams, un artista che ha solo 42 anni. Basta questo dato a farci capire quanta musica abbia pubblicato fino a oggi. La sua carriera si è spesso incrociata anche con alcuni grandi avvenimenti della recente storia statunitense, trasformandolo in un inconsapevole testimone del cambiamento dei tempi. Dietro quell’espressione da bullo spesso si è nascosto un certo disorientamento, quasi un non sentirsi all’altezza delle aspettative che lo circondavano fin dagli esordi. L’uscita di Prisoner sembra il momento giusto per fare un piccolo bilancio sulla sua parabola.

I Nirvana dell’alt country Dopo la morte del nonno, nel 1991, Adams decise di andarsene da Jacksonville. Si trasferì a Raleigh, dove trovò lavoro come lavapiatti in una pizzeria. Nel 1994, nonostante abbia sempre detto di non amare il country (“lo odiavo, mi piaceva ascoltarlo solo da sbronzo”, ha raccontato ancora a Buzzfeed) formò insieme alla violinista e cantante Caitlin Cary i Whiskeytown, una band country, perché il punk “era troppo difficile da cantare”.

Dopo tante liti e qualche musicista licenziato, il gruppo si sciolse nel 1999, giusto in tempo per finire il terzo disco, Pneumonia, uscito poi postumo nel 2001. Nel frattempo Ryan Adams si era trasferito a New York con la sua nuova fidanzata, la discografica Amy Lombardi, e aveva cominciato a progettare la sua carriera solista.

Con i Whiskeytown, atteggiandosi come una sorta di moderno Gram Parsons, Adams registrò tre album, facendo intravedere ottime doti di autore e performer. Attorno al gruppo però c’era un grosso problema di aspettative: secondo la critica i Whiskeytown erano destinati a diventare “i Nirvana dell’alt country”. Peccato che i loro dischi vendessero pochino. In questi anni, Adams sperimentò comunque i frutti di un modesto successo, a cui seguirono i primi flirt con alcol e droga e alcuni problemi psicologici, inclusi gli attacchi di panico.

Heartbreaker è un disco dolente, pubblicato per la casa discografica indipendente Bloodshot, nel quale Adams abbandona un po’ le sue pose da cantante country e trova il suo genere: un country folk molto orecchiabile che vira verso il pop e il rock, influenzato tanto da Bob Dylan quanto dagli Smiths. Non è un caso che negli anni successivi alcune di queste canzoni (per esempio Come pick me up) abbiano fatto capolino nelle più famose serie tv statunitensi. Il disco vendette bene, circa 300mila copie.

Una canzone per l’11 settembre

Il 7 settembre 2001 Ryan Adams girò il videoclip di New York New York, la canzone scelta contro il suo volere come primo singolo del nuovo album, Gold, da poco registrato a Los Angeles. I rapporti con la nuova casa discografica, la Lost Highway, erano già tesi: l’etichetta aveva cestinato il successore di Heartbreaker, un disco acustico intitolato The commercial suicide handbook, e costretto Adams a registrarne un altro in fretta e furia.

Come l’album precedente, anche New York New York era ispirata alla fine della storia d’amore con Amy Lombardi. Nel ritornello, Adams cantava “nonostante tutto ti amo ancora, New York”. Non parlava della città, ma di Amy. La prima versione del videoclip fu filmata dentro un taxi, ma fu scartata. Si decise allora di girarlo sotto il ponte di Brooklyn, con le torri gemelle sullo sfondo.