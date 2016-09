L’11 settembre negli appunti di un cronista

Sono le 8.40 dell’11 settembre 2001. Una bella mattinata ancora estiva a New York. La vista è splendida dalle finestre degli uffici dell’Afp, al trentaquattresimo piano di un grattacielo di uffici nel centro di Manhattan: le gargouille (le grondaie a forma di mostri) in cima al Chrysler building, ripulite da alcuni acrobati dei cieli la settimana prima, brillano nel cielo blu intenso. Ah sì, devo rispedire un fax per ottenere l’autorizzazione per salire a vederli, scrivere un articolo, è più di un anno che provo senza successo.

Poso il mio casco sulla moquette, saluto Christophe Voigt, concentrato sulle borse e i giornali economici. Accendo la televisione e appare il logo blu e bianco di New York One (Ny1), la rete d’informazione non stop che informa in diretta sui cinque quartieri della Grande mela. Tolgo il coperchio al cappuccino di Starbucks – double shot, extra hot, please – rimesto il fondo con la mia penna verde per far risalire il miele, come faccio sempre.

“Ci segnalano un incendio nei piani alti di una delle torri del World trade center”, annuncia il presentatore, nel momento in cui il canale passa in diretta alle immagini di una delle telecamere che, dai tetti dei grattacieli più alti, riprendono senza sosta la parte di Manhattan a sud di Central park.

Lanciare la notizia

Da due anni sono corrispondente dell’Afp a New York: abbastanza per capire che quando succede qualsiasi cosa riguardi uno dei cosiddetti landmark, uno dei luoghi-simbolo della città, come l’Empire state building, il ponte di Brooklyn, la Statua della Libertà o le torri gemelle del World trade center, occorre non esitare e lanciare una notizia.

Fidandomi delle immagini (non abbiamo una vista diretta sulle torri, che si trovano nella punta meridionale dell’isola di Manhattan), comincio a scrivere un comunicato semplice, un “fattuale” secondo il vocabolario dell’agenzia. Titolo: “Incendio in cima a una delle torri del World trade center”. Primo paragrafo, secondo. L’enorme buco provocato dal Boeing sulla facciata della torre è nascosto dal fumo. Filmato da una distanza simile sembra davvero un incendio. Il giornalista di Ny1 spiega che “alcuni testimoni incontrati dai nostri collaboratori e arrivati sul luogo parlano dell’impatto di un aereo contro la torre”. Sto pensando “Un aereo? Com’è possibile che un pilota si schianti contro le torri gemelle, con tutto lo spazio che c’è lì intorno? Si sarà sentito male?”, quando suona il telefono. È l’Afp di Washington, linea diretta. Francis Kohn, caporedattore.

“Michel? Stai guardando la Cnn?”.

“No, New York One”.

“Metti la Cnn”.

La telecamera di Ny1 stava filmano da nord verso sud. Non aveva registrato le immagini del volo 11 di American Airlines che penetrava nella torre nord.

Il primo bollettino che arriva all’Afp alle 8.58, ora di New York, dice: “Le reti televisive americane riferiscono che un aereo si è schiantato martedì mattina in cima a una delle torri del World trade center a New York”.