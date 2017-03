Il 18 febbraio 160mila persone sono scese in piazza a Barcellona per protestare contro le politiche sull’immigrazione. Chiedevano al governo nazionale di rispettare gli accordi con l’Europa e di accogliere più rifugiati. A venti mesi dall’insediamento della nuova giunta della sindaca Ada Colau, due ricercatori britannici, Oscar Reyes e Bertie Russell, su Open Democracy hanno riassunto in otto punti la sua esperienza di governo.