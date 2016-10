Tre ipocrisie da sfatare sui fatti di Gorino

Diamo il giusto peso a cose e parole. Si trattava di dare alloggio (cinque stanze su trenta di un ostello) per quattro mesi – cioè per l’inverno, quando l’attività turistica è inesistente – a dodici donne, una delle quali incinta. Di tutte le parole dette per giustificare l’ostilità della comunità di Gorino, le più disumane, e perciò più rappresentative, sono state: “Queste donne avranno pure degli uomini. E noi donne di Gorino siamo per molte ore sole in casa, perché i nostri uomini fanno i pescatori”.

Tradotto: non è possibile che siano donne dotate di capacità di discernimento perché sono cose, di proprietà di migranti maschi, quindi stupratori. In realtà gli uomini di queste donne fuggite dalla Sierra Leone e dalla Nigeria sono detenuti e torturati nelle carceri, oppure ormai cadaveri sulla strada della fuga nel deserto. Ma tant’è: ai presidianti è bastato far balenare questo argomento, accanto all’altro, quello dell’esproprio delle seconde case, cioè della minaccia alla roba, agli sghei – si sente la cadenza nella parlata di questi valligiani che antepongono la roba alla vita umana. E allora la prima ipocrisia da rimuovere è quella del “non siamo razzisti (ma…)”: razzismo e fascismo non sono etichette vuote, ma conseguenze di comportamenti concreti, e quello che è successo a Gorino è razzismo e fascismo.

Seconda ipocrisia da sfatare: il mito dell’Emilia-Romagna accogliente e solidale. Accoglienza e solidarietà sono state, nel passato, non generiche opere di beneficenza, ma comportamenti radicati nelle classi sociali sfruttate. Come lo fu l’accoglienza di migliaia di figli di contadini pugliesi in fuga dalla miseria da parte dei contadini delle cooperative nelle campagne del secondo dopoguerra: solidarietà tra sfruttati, per la quale si poteva dividere il pane. Inutile, allora, cercare solidarietà negli animi pervasi dall’individualismo proprietario: come quando c’è la piena del Po, e ogni paese preserva le sue golene scaricando l’acqua sul paese successivo, così i migranti, per carità vanno aiutati – ma non qui, nei paesi accanto (che, per inciso, hanno accolto le dodici migranti).

Responsabilità precise

Così come è inutile rievocare la memoria delle passate miserie, quando da questi paesi della bassa ferrarese i miserabili migravano verso il Veneto o verso Ferrara, occupando tuguri abbandonati, anfratti nelle mura rinascimentali, edifici in rovina come quella caserma occupata dagli sfollati di cui parla Bassani all’inizio del Giardino dei Finzi Contini. A uscire dalla condizione di miserabile, a volte, qualcosa si perde: per esempio, quell’umanità che in altre esperienze di accoglienza si mostra ancora.

Terza ipocrisia: la spontaneità della rivolta razzista. Sarà pure stata spontanea, la scintilla: ma la prateria era già stata innaffiata, con responsabilità precise. A partire da forze politiche – la Lega in primo luogo, ma non sola – che da tre anni creano e cavalcano ogni sorta di “emergenza”, dai nomadi ai migranti.

Ma anche alcuni organi d’informazione, che nei mesi scorsi non si sono fatti scrupolo di pubblicare senza alcuna verifica notizie utili (a voler essere buoni) a vendere qualche copia in più – fotografie vecchie di quattro anni accreditate come odierne, per dirne una – che hanno contribuito a infiammare il clima. A cui vanno aggiunte le pagine social, dalle quali ieri si soffiava sulla Vandea gorinese con bufale a effetto sulla minaccia di invasione – “Non solo 12 donne, ma anche 50, 60 uomini…” – e ancor prima si inneggiava all’affondamento dei barconi in mare, o si definiva la marina militare “scafismo di stato”.