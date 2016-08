Il clan dell’argentino Trapero è un misto di moralismo e americanate

Il clan, ovvero “il caso Puccio”. Sul finire del dominio dei generali argentini, al tempo dei desaparecidos, un funzionario statale del ramo più ambiguo, legato alla repressione, forte delle sue protezioni inventa con pochi amici – e mettendo al lavoro tutta la famiglia – un suo particolare modo di fare soldi imitando in proprio l’azione dei militari, che in quel momento sono lo Stato.

È semplice: rapire accortamente giovani ricchi, magari con l’aiuto del figlio maggiore che li frequenta in quanto divo del rugby, e chiedere ai parenti un lauto riscatto. Per non correre rischi tanto vale, avuti i soldi, far fuori il sequestrato. Che nel frattempo è stato tenuto prigioniero in cantina o in soffitta, nella villetta unifamiliare del signor Puccio. Moglie e figlie accettano pacificamente, ma il figlio più giovane taglia la corda alla prima occasione, va all’estero, non ne vuole sapere.

Il maggiore è il più coinvolto, ci sta e ne ha il suo guadagno, ma ogni tanto ne soffre, e alla fine, quando il gioco è scoperto, si ribella in extremis, massacra di botte il padre e tenta il suicidio.