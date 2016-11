La Turchia è ostaggio delle spietate ambizioni di Erdoğan

“In Turchia si stanno via via chiudendo in cella tutte le persone che si permettono di muovere critiche anche minime all’operato del governo”, ha scritto Orhan Pamuk, il premio Nobel per la letteratura turco. “E si procede a questo non tanto in forza del diritto, ma sulla base dell’odio più feroce”.

Pamuk scriveva da Istanbul, ma le sue parole non sono state pubblicate in Turchia. Le ha inviate al principale quotidiano progressista italiano, la Repubblica, perché nessun quotidiano turco avrebbe mai osato pubblicarle. La scorsa settimana quasi tutti i principali redattori del più antico quotidiano turco, Cumhuriyet, sono stati arrestato nel corso del fine settimana con l’accusa di aver sostenuto sia i ribelli curdi sia la società segreta islamica controllata dal predicatore islamico in esilio Fethullah Gülen.

Sarebbe come accusare il Wall Street Journal di sostenere Al Qaeda o il regime di Nicolás Maduro in Venezuela. Cumhuriyet ha sempre difeso la costituzione laica della Turchia da quanti sognavano di creare uno stato islamico (come i “gulenisti”) e ha sempre condannato i separatisti curdi che ricorrevano alla violenza.

Ma ora la sua redazione è in carcere, insieme ad altre 37mila persone che sono state arrestate dopo il tentato colpo di stato dello scorso luglio (il governo del presidente Recep Tayyip Erdoğan ha concesso l’amnistia a 38mila criminali ordinari per fare spazio ai prigionieri politici nelle carceri).

Il governo Erdoğan considera i “gulenisti” responsabili del tentato golpe, probabilmente a ragione. Ma sta sfruttando lo stato d’emergenza (che ha appena esteso per altri tre mesi) per sopprimere tutti i possibili centri d’opposizione al suo potere. Qualunque siano le loro vere opinioni, sono tutti accusati di essere o filoGülen o filoterroristi.