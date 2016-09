Cosa succede quando le vittime di abusi sono gli uomini

Purtroppo non è la prima volta che le capita di ascoltare la storia di un’aggressione. Ma ogni volta si stupisce. Non si sente preparata. Ogni volta è totalmente spaesata nell’udire un racconto così terribile e intimo insieme. Grace Brown si rende subito conto ascoltando l’amica che la sua brutta esperienza non è un caso isolato e che succede ogni giorno a tante, troppe persone. La sera finisce, il sabato diventa già domenica, e Grace va a dormire. Ma la storia della sua amica non l’abbandona. Succede a troppe persone, troppe persone, troppe…

Le foto sono molto potenti nella loro semplicità. La persona guarda senza paura dritto dentro l’obiettivo, rivendica il suo essere persona, la sua umanità ferita, umiliata, vilipesa, ma non vinta o almeno non del tutto sconfitta. C’è forza in queste giovani donne e in questi giovani uomini. Forza nella loro postura, nel loro modo di sfidare l’ipocrisia latente che un tempo avrebbe costretto persone in questa situazione al silenzio.

È in quel libro marrone che scoprii, con sgomento, che Laio, ovvero il padre del futuro Edipo, trasgredendo a ogni regola di ospitalità, amicizia e onore, rapisce e abusa del giovane figlio del suo ospite Pelope. Crisippo, questo il nome del ragazzo, in alcune versioni è un adolescente, in altre (quella di Euripide per l’esattezza) un bambino. Sta di fatto che questa storia terribile fu lo svelamento di un’autentico buco nero di cui non sospettavo l’esistenza.

Chi era il padre di Edipo? La prima volta che mi sono resa conto che anche gli uomini subivano violenza ero nella primissima adolescenza e mi trovavo in una biblioteca comunale. Avevo visto dei film sul carcere, ma non li avevo messi davvero a fuoco. Poi c’è stata la biblioteca e un vecchio libro sbrindellato dalla copertina rigida, una copertina marrone mi pare. Il libro era un compendio sugli dèi, gli eroi, i comprimari della mitologia greca. Io adoravo soprattutto la storia di Giasone e il vello d’oro. Ma devo dire che le avventure di Minerva e Diana non erano affatto male.

Le violenze sugli uomini e sui ragazzi sono sempre esistite purtroppo. Solo che non ne parliamo quasi mai. La sola idea ci disturba, ci disorienta. C’è un velo spesso che copre tutto questo. Ed è così che chi è vittima non solo non trova giustizia, ma non ha la possibilità di fare un percorso che lo aiuti a elaborare il dramma che ha vissuto.

“Non volevo ferirti”, c’è scritto in un cartello, “Sei così bello”, dice l’altro cartello e il ragazzo aggiunge in basso, con una scritta più piccola (e chissà quanto gli sia costata quell’aggiunta) “dopo averlo fatto”. Frasi inquietanti. Frasi che fanno male. Frasi apparentemente normali, dette da chi stava umiliando i loro corpi. Eccoli i due giovani del New Jersey che con coraggio si offrono all’obiettivo amico di Grace. Due giovani uomini si denudano davanti a noi di un ruolo, quello dell’uomo forte che non si spezza mai, che la società gli ha cucito addosso. Due ragazzi del New Jersey rompono un silenzio durato secoli.

Personalmente sono stata colpita dalle foto dei ragazzi. Soprattutto di due di loro, di Montclair, nel New Jersey. Con candore e un atteggiamento di sfida affrontano non solo la violenza, ma anche il tabù che non vuole vedere dei “maschi” vittime di violenza sessuale.

È sbagliato pensare che l’uomo sia protetto dal solo fatto di essere uomo, non è detto che un uomo possa difendersi da un’aggressione. Inoltre, al pari delle donne, gli uomini possono essere manipolati psicologicamente durante la violenza. Possono avere un’erezione o una eiaculazione del tutto meccanica, a volte anche un orgasmo, ma questo non significa che lo abbiano voluto o peggio che abbiano cercato la loro tortura. Inoltre ci sono varie forme di abuso e gli uomini oltre a essere vittime di altri uomini sono anche vittime delle donne.

In quasi tutto il mondo sono in aumento le denunce. Anche perché ci sono state numerose campagne per rompere il silenzio su queste aggressioni. Basti pensare all’associazione Survivors Manchester che ha lottato per far includere gli uomini vittime di abusi come beneficiari dei fondi destinati dal governo britannico alla violenza di genere. La campagna Break the silence mette a disposizione degli utenti una guida prodotta e scritta da uomini che hanno avuto queste esperienze e che vogliono condividere non solo le loro storie di dolore, ma vogliono dare una guida pratica sugli aspetti legali e medici della situazione che hanno dovuto vivere. Nella guida vengono decostruite parole come colpa o vergogna, amore e violenza.

Le guerre sono bastarde

Anche il concetto di virilità è preso in esame. E si parla apertamente delle aggressioni domestiche, degli abusi in carcere, al college, in caserma. Una guida su un mondo che ci circonda e spesso non riesce a emergere. Anche le conseguenze degli abusi sono raccontate senza giudizio. Per esempio la depressione, l’abuso di alcol, l’uso di droghe sono definiti di fatto un modo di reagire a una situazione abnorme. Spesso sono anche aggressioni che non hanno un quadro giuridico molto chiaro. Ogni legislazione ha un suo modo di affrontare la materia. C’è ancora molta confusione sotto il cielo.

Purtroppo a questo quadro già abbastanza difficile, si aggiungono le guerre che stanno devastando il pianeta. È lì che la violenza diventa purtroppo anche un’arma di distruzione del nemico. Si uccide volutamente la virilità del nemico, lo si piega in tutto il suo essere, per non lasciarne intatta nemmeno una briciola. I primi casi conclamati di aggressioni e veri stupri risalgono alla guerra nell’ex Jugoslavia. Infatti è qui che per la prima volta sono denunciati numerosi casi di abusi. Gli uomini erano costretti a violentare un parente, un compagno di armi, un amico. Dovevano fare una fellatio ad altre vittime sotto gli occhi dei carnefici o direttamente ai carnefici. Dovevano subire l’inserimento di oggetti nell’ano o in altri orifizi. Sottostare a rapporti sessuali umilianti. Dovevano castrare altri commilitoni, o farsi castrare da loro sempre sotto gli occhi dei carnefici.

E non finisce qui purtroppo. Per spezzare l’altro si usano modi sempre più brutali e spersonalizzanti. Come hanno ben illustrato i report sempre attenti di Human rights watch è molto varia la casistica degli abusi in guerra. È successo negli anni novanta in Bosnia, in Serbia e nel piccolo Kosovo. Ma anche altri teatri di guerra come quello dell’infinito conflitto nella Repubblica Democratica del Congo ci hanno riservato purtroppo amare sorprese. Infatti il 22 per cento degli uomini in Rdc ha subìto violenza, questa la cifra esorbitante con cui ha dovuto fare i conti il giornalista Will Storr. Le sue scoperte poi sono confluite in un documentario per la Bbc dal titolo An unspeakable act e in un articolo per il Guardian dal titolo The rape of men: the darkest secret of war.