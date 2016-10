La vera Mammy di Via col vento ci aiuta a superare gli stereotipi sui neri

Invece dopo pochi minuti è apparsa lei. Era enorme. Tutto in lei era eccessivo. Aveva una grande testa, un grande corpo, due occhi che sembravano satelliti, un fondoschiena più grande di una stalla. La guardavo sgomenta. Era vestita di stracci, con un foulard che le cingeva la testa malamente. Era goffa. Sembrava unta. Grondava sottomissione. E poi parlava in un modo orribile. Non so se nella versione originale, che non ho mai visto, Mammy parlasse quella lingua priva di grazia e di grammatica. Ma in italiano Mammy, la schiava nera del film, risultava sconcertante per l’estrema bruttezza della sua lingua.

Probabilmente Via col vento era già passato in televisione. Ma io ero troppo piccola per ricordarmelo. Quella sera mia madre mi disse: “Preparati c’è un film elegante su Rai 1”. A mamma piacevano e piacciono ancora i film in costume, più gli abiti sono sontuosi e a ombrello più lei si rilassa. I riti un po’ teatrali dell’upper class e dell’aristocrazia l’hanno sempre divertita. Ecco perché quella sera ero pronta a divertirmi a più non posso anch’io. Volevo bearmi tra stoffe multicolori, balli all’aperto, banchetti sontuosi, civetterie antiquate.

Via col vento ha debuttato al cinema nel 1939. Io non ero nata, nemmeno mia madre era nata. Ma molti anni dopo, verso gli anni ottanta, il primo canale pubblico della televisione italiana lo trasmise dividendolo in due parti affinché la visione non risultasse una maratona infinita.

Quel suo “Zì, miss Rossella” mi rimbomba nella testa ancora dopo tanti anni. Mi scoppia dentro come una bomba nucleare. Non mi lascia in pace. Mi perseguita.

“Zì, miss Rossella”: una frase servile, che umiliava soprattutto me che non l’avevo pronunciata.

Mammy di Via Col vento che incubo!

Soprattutto che incubo per chi aveva (come me) la pelle nera.

Provavo rabbia, ma allo stesso tempo mi immedesimavo in lei. Non ero la remissiva gattamorta Melania e non ero di certo la spumeggiante Rossella O’Hara. Il mio cuore era tutto suo, di Mammy, succube di quella donna con la sua inquietante presenza di schiava obbediente. Una schiava docile, ossequiosa e contenta del suo stato di inferiorità.

Non riuscivo a toglierle gli occhi di dosso. Ogni millimetro della sua pelle nera, nera come la mia, era umiliato. Ma lei non ci faceva caso. Non sentiva l’orgoglio della razza. Sentiva solo tanta benevolenza verso i bianchi che le avevano tolto la libertà.

Che rabbia ho provato quella prima volta a vederla. Fremevo sulla poltrona. Indignata. Triste. Sull’orlo delle lacrime. “Facciamo finta che lei non ci sia”, provò a rincuorarmi mia madre. Ma lei c’era e sbatteva le palpebre con i suoi occhi cisposi da serva. Non la sopportavo. “Datemi un martello”, volevo urlare, come Rita Pavone in quella sua famosa canzone.

L’opera di Betye Saar

Poi ho cominciato a vederla dappertutto, Mammy. Disegnata su insegne di caffetterie chic al centro, mentre dava il seno a un bambino bianco su un cartellone della Benetton, in un contenitore delle caramelle Venchi.

Anche i cartoni animati non sfuggivano alla sua presenza. Amavo Tom e Jerry da morire. Mi facevo sempre un milione di risate con loro. Ma anche lì c’era una Mammy. Si vedeva solo la sua parte inferiore, un paio di gambe gonfie, grosse, un po’ storte. Ho scoperto solo ora, “da grande”, che quel personaggio si chiamava “Mammy due scarpe” e che puliva la casa di Tom e Jerry. Non la si vede mai in volto, tranne che nel cortometraggio Il gatto del sabato sera, dove lei – come la Mammy di Via col vento – straripa come melassa conservata male. La si vede correre con il petto che sale fin quasi sopra la bocca e con un viso deforme, quasi inumano.

Ho ripensato a queste Mammy di recente, quando ho saputo che alla fondazione Prada di Milano era in programma la mostra antologica Uneasy dancer dedicata a Betye Saar, a cura di Elvira Dyangani Ose (la mostra è visitabile fino all’8 gennaio 2017). Ottanta opere tra sculture, collage, fantasticherie, montaggi visivi di una delle più grandi artiste afroamericane viventi. Entrare dentro l’opera di Betye Saar, che oggi ha 90 anni, significa entrare nella storia dei neri d’America. L’artista mette in scena la violenza che ha attraversato da parte a parte i corpi neri, le umiliazioni subite, le rappresentazioni al ribasso. Destruttura il discorso attraverso gli stessi oggetti che hanno creato quelle fratture e quegli stereotipi.

Betye Saar ha lavorato molto sul collage e sull’assemblaggio di oggetti che trovava nei mercatini delle pulci e che raffiguravano piccoli “negretti” (i cosidetti Pickaninny) o grosse Mammy di stoffa o di ceramica. E attraverso il lavoro artistico ha cercato letteralmente di “liberarli” dal loro significato negativo, fatto di umiliazione e stereotipo. Non è un caso che Betye Saar si sia concentrata molto sulla figura della Mammy. Questo è stato di fatto uno degli stereotipi più longevi dello schiavismo in America. Il rapporto reale tra donne nere e padroni bianchi, era quasi esclusivamente di tipo sessuale. Le donne, oltre al duro lavoro in casa o nei campi, erano vittime di stupri o costrette a essere concubine del capofamiglia o di più familiari insieme. Il corpo delle donne nere era marcato a fuoco.