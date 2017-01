Chi vince e chi perde nell’epoca della post-verità

C’è un genere di errore stupido che solo le persone intelligenti possono commettere: presumere che un fatto acclarato possa sconfiggere una bugia facile e rassicurante. Siamo entrati in una nuova fase del dibattito politico e pubblico, una fase che molti esperti hanno definito “l’era della post-verità”. Personalmente preferisco chiamarla l’era delle stronzate.

Consideriamo (per quanto possa essere fastidioso) il caso di Katie Hopkins. Hopkins è una delle più abili artiste della stronzata del Regno Unito. Ex partecipante del reality Apprentice e provocatrice di professione, recentemente è tornata agli onori della cronaca proclamando nel suo popolare programma radiofonico che la parola “razzismo” ha perso ogni significato, il che è assolutamente falso ma a molte persone sembra ragionevolmente vero. E questa è l’unica cosa che conta. Hopkins ha ottenuto quello che voleva, e qualunque sia la sua reale opinione sul razzismo – o sulle persone che non sono né bianche né cristiane – non ha alcuna importanza.

Non so se Hopkins sia una razzista o meno, e non ha importanza. Come molti personaggi in cerca di attenzione, anche lei si guadagna da vivere dicendo e facendo cose vergognose che possono avere un impatto reale sulla vita delle persone reali. A dicembre è stata costretta a scusarsi dopo aver accusato ingiustamente la famiglia Mahmood, a cui le autorità statunitensi avevano impedito di visitare Disneyland, di legami con il terrorismo. Il Daily Mail ha dovuto pagare un risarcimento da 150mila sterline alla famiglia e Hopkins ha twittato le sue scuse.

Cos’è una stronzata, e in cosa si differenzia dalla normale bugia? Secondo il filosofo statunitense Harry Frankfurt, la differenza tra un bugiardo e un artista della stronzata è che il bugiardo ha un minimo di rispetto per la verità. Il bugiardo sa bene qual è la realtà, ma vuole che chi lo ascolta creda il contrario. All’artista della stronzata, invece, la verità non interessa: ha rinunciato alla cittadinanza di quella che l’amministrazione Bush aveva goffamente definito “la comunità basata sulla realtà”. Il bugiardo vuole nascondere la verità, mentre l’artista della stronzata vuole distruggere il concetto stesso di verità, non vuole ingannare ma solo confondere e controllare.

È di questo che si parla quando si definisce l’attuale fase politica con il termine “era della post-verità”. Non si tratta esclusivamente di bugie, anche se naturalmente le bugie abbondano. “Post-verità” è più vicino al concetto di stronzata. È la strategia della sala degli specchi perfezionata nella Russia di Putin, in cui un’eruzione di notizie false e di troll favorisce il regime non solo diffondendo la propaganda pro-Cremlino, ma facendo in modo che i cittadini non credano a niente di quello che leggono o sentono. In questo modo vengono resi vulnerabili e sono portati a credere a idee che “sembrano” ragionevoli, senza alcuna considerazione per i fatti concreti. Una considerazione che tra l’altro ha perso valore in tutto il mondo, insieme ai concetti stessi di competenza e istruzione.