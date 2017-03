Il terrore di Boko haram raccontato nel libro Le ragazze rapite

Fratelli miei, dovete prendervi delle schiave. Quando ho rapito le ragazze di quella scuola siete rimasti perplessi. Ma io vi dico che dobbiamo impedire all’istruzione occidentale di diffondersi. Ho rapito quelle ragazze. Le venderò al mercato con l’aiuto di Allah. Esiste un mercato in cui si possono vendere le persone. È Allah a dire che devo venderle. Mi ha ordinato di venderle. Venderò delle donne. Io vendo le donne.

Abubakar Shekau, aprile 2014

Nei video in cui comunica con gli adepti e con il resto del mondo, Abubakar Shekau appare in divisa e si lascia andare di tanto in tanto a ghigni soddisfatti per sottolineare l’imprevedibilità e la ferocia del suo prossimo attacco. Un po’ leader militare e un po’ stregone, il capo di Boko haram, l’organizzazione terroristica africana che negli ultimi anni ha fatto più vittime del gruppo Stato islamico (Is), è subentrato nel 2009 al fondatore Mohammed Yusuf e oggi esorta apertamente alla riduzione in schiavitù e allo stupro come arma necessaria di islamizzazione e conquista del potere: le donne non possono essere libere, sono il mezzo per riprodurre e generare nuovi adepti. Non possono amare, vivere, lavorare e soprattutto non devono studiare.

Nella notte fra il 14 e il 15 aprile 2014 un commando ha rapito 276 studentesse da una scuola di Chibok, in Nigeria, e l’occidente è stato costretto a occuparsi di una realtà che, per quanto distante e confusa, non poteva più essere ignorata. Si è diffuso allora un hashtag, #bringbackourgirls, che anche grazie all’intervento di Michelle Obama e del premio Nobel Malala Yousafzai, per qualche tempo ha reso le ragazze rapite oggetto di interesse mediatico. Ma poi le loro storie sono tornate estranee e il loro destino qualcosa su cui nessun appello aveva possibilità di incidere, mentre le notizie diventavano sempre più lacunose e sporadiche. Non c’è chiarezza neppure su quante siano le prigioniere di Boko haram, ma si ragiona in termini di migliaia. Il luogo dove sono tenute in ostaggio è la foresta di Sambisa.

Mai in salvo

Il giornalista tedesco Wolfgang Bauer è andato in Nigeria, ha incontrato alcune delle giovani che sono riuscite a fuggire e ha raccontato le loro storie in un libro, Le ragazze rapite, tradotto in Italia da Angela Ricci per la Nuova frontiera. Le foto che ritraggono Rabi, Talatu, Clara, Mairo e le altre sono di Andy Spira e i loro sguardi bucano il cuore: sono studentesse, commercianti, contadine, bambine, ragazze, tutte hanno subìto violenza e molte sono tornate incinte del loro carceriere. Durante la prigionia hanno visto le altre venire violentate e uccise oppure sparire nel nulla. Sono state picchiate e costrette a sposare un terrorista con un rito a cui nemmeno erano invitate a prendere parte, perché il matrimonio era un fatto che non le riguardava.

Anche dopo essere riuscite a scappare, le donne intervistate da Bauer non sono davvero in salvo. Non vivono più nella foresta, ma hanno bisogno di essere protette perché spesso vengono rifiutate o cacciate dalle famiglie o dai villaggi a cui si avvicinano per chiedere aiuto. Né i cristiani né i musulmani vogliono avere a che fare con loro perché proteggerle significa consegnarsi alla possibilità di una razzia imminente. Per molte è più sicuro non fermarsi a lungo nello stesso posto; per tutte riprendere la quotidianità è impossibile, anche per le poche i cui mariti o familiari sono ancora vivi.