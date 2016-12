Sapere la verità su Babbo Natale non ci fa diventare adulti

Come tanti analfabeti di ritorno per eccesso di informazione, continuiamo a credere a Babbo Natale anche dopo che i cancelli dell’infanzia ci si sono richiusi alle spalle. L’incanto di un essere soprannaturale che in concomitanza della Natività mette la sua natura ubiqua a disposizione di ogni bambino del pianeta per consegnare doni si mostra in apparenza come un solido spartiacque tra infanzia e mondo degli adulti.

Questi ultimi, che dovrebbero possedere la verità su Babbo Natale (la semplice circostanza che il portadoni non esista al di là della tradizione, il fatto che sia un prodotto culturale, uno strumento educativo, non un rappresentante della sfera del magico), si impegnano a occultarla, anno dopo anno, con dichiarati intenti pedagogici: sostenendo l’esistenza di Babbo Natale a uso dei bambini fino a quando rimangono tali, innesterebbero sullo sguardo incantato dei propri figli – se mai queste due cose possono stare insieme senza corrompersi a vicenda – il meccanismo del do ut des: regali in cambio di obbedienza.

Le prime docce fredde

Finito il lungo tirocinio che dai primi vagiti giunge a una confidenza basilare con testi scritti, suoni, immagini (ovvero, gli strumenti con cui gli adulti cercano normalmente di interpretare il mondo e dargli un senso), per i bambini arrivano anche le prime docce fredde. Lo spartiacque è destinato a cedere con precisione rituale quando di regola, in seguito al consueto passaparola tra ragazzini in finto regime di clandestinità, un fratello o un cugino maggiore si fanno portatori di una rivelazione – “Babbo Natale non esiste” – che ha per il destinatario un effetto traumatico e riempie il mittente di crudele soddisfazione. L’attraversamento di Babbo Natale acquista in questo modo tutti i crismi di una prova iniziatica. Da una parte dà ai novelli iniziati (il fratello, il cugino maggiore) finalmente l’occasione di esercitare – sia pure per interposizione degli adulti – il “potere della conoscenza”. Dall’altra, chi sostiene la prova acquista suo malgrado, al costo di un bruciante disincanto, la prima piccola patente di adultità.

Nel rivelare “come stanno le cose” ai loro piccoli amici, che in questo modo ricevono un doloroso viatico per il superamento della linea d’ombra, gli iniziati non possono inoltre esimersi dall’ulteriore ebbrezza di restituire la violenza subita quando furono loro a essere strappati brutalmente dal mondo del soprannaturale.