Se non riuscite a dormire, pensate a cose senza senso

Se da qualche tempo state dormendo poco – e non è inconcepibile che a tenervi svegli sia l’attuale crollo dell’ordine globale postbellico – ho una buona notizia per voi. Con fortuito tempismo, il cognitivista canadese Luc Beaudoin ha inventato una nuova cura per l’insonnia: il rimescolamento cognitivo. In pratica, consiste nel mescolare deliberatamente i pensieri in modo tale che non abbiano più senso. E dato che ultimamente il mondo di senso ne ha ben poco, che cosa avete da perdere?

I metodi tradizionali per combattere l’insonnia, osserva Beaudoin, sono quasi sempre inutili. Se è l’ansia a tenerci svegli, contare le pecore non serve: è un’attività estremamente noiosa, il che significa che qualsiasi altro pensiero – e in particolare una preoccupazione – avrà il sopravvento. Di solito, le tecniche di rilassamento sono destinate al fallimento proprio perché stiamo cercando coscientemente di addormentarci. La meditazione, se fatta come si deve, non ci rilassa ma ci rende più vigili.

Il rimescolamento cognitivo consiste invece nel visualizzare mentalmente una sequenza casuale di oggetti per qualche secondo ciascuno: una mucca, un microfono, una pagnotta e così via. È di fondamentale importanza che la sequenza non abbia alcun significato, altrimenti torneremo a rimuginare. Beaudoin ha creato anche un’applicazione, MySleepButton, che ci sussurra all’orecchio i nomi degli oggetti. Un’alternativa è scegliere una parola come “buonanotte” e pensare a tutti i possibili oggetti che cominciano con la “b”, poi con la “u”, con la “o”, e così via. A quel punto, a giudicare dalla mia esperienza, vi sarete già addormentati.