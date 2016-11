Il cittadino illustre e gli altri film del weekend

Daniel Mantovani è stato premiato con il premio Nobel. È uno scrittore argentino che vive in Europa da trent’anni, schivo e misantropo. Al contrario di Bob Dylan va a ritirarlo e durante la cerimonia di premiazione si toglie un sassolino dalla scarpa (il fatto che Borges non abbia vinto il premio è una specie di ferita aperta per il mondo della letteratura latinoamericana) e spiega perché non è felicissimo di averlo ricevuto. Per uno scrittore la vittoria del Nobel significa che è arrivato il crepuscolo, il capolinea. Dopodiché Mantovani torna a chiudersi nella sua lussuosa casa spagnola e a rifiutare inviti.

A sorpresa però decide di accettare l’invito del sindaco della cittadina dov’è nato, Salas, in Argentina, luogo in cui ha ambientato tutti i suoi romanzi e che ora vuole celebrarlo. Daniel Mantovani cede alla nostalgia, ma il suo romantico viaggio nel passato si trasforma abbastanza rapidamente in un’allucinazione. Il cittadino illustre è un film divertente, ci sono alcuni momenti in cui si ride. Ma gli autori, Gastón Duprat e Mariano Cohn, entrambi di Buenos Aires, dipingono con grande realismo una provincia argentina arretrata, becera e soprattutto violenta e il riso diventa amaro. Il film è stato presentato in concorso a Venezia dove il protagonista Oscar Martínez ha meritatamente vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

Appassionato e impegnato. Due aggettivi perfetti per definire l’Oliver Stone regista di Snowden. Per un analisi più approfondita vale la pena di leggere l’articolo firmato da Francesco Boille. Intanto possiamo dire che raccontando la vicenda di Edward Snowden, Oliver Stone ha ritrovato una vena che sembrava perduta da tanto tempo. Personalmente non metto Snowden sullo stesso gradino di Ogni maledetta domenica, Jfk, Nato il 4 luglio o Platoon. Ma è senz’altro un film in cui il regista (considerato “scomodo”) ha messo tutta la sua passione e il suo impegno civile. In più parliamo di una pellicola avvincente con un cast pazzesco.